Владслав Герич хоче отримувати регулярну практику на дорослому рівні

«Чорноморець» на своєму офіційному сайті повідомив про трансфери одразу двох нападників. Новачками «моряків» стали форвард «Динамо» Владислав Герич та представник «Полісся» Луїфер Ернандес.

Обидва гравці виступатимуть за одеситів на правах оренди. 19-річний Герич виступатиме за команду Олександра Кучера у футболці з номером 77, а 24-річний Ернандес обрав собі цифру 90.

Нагадаємо, Герич – вихованець «Львова». Влітку 2023 року у статусі вільного агента перейшов в «Динамо». За два роки форвард зіграв за молодіжну команду 33 матчі та забив 18 м'ячів. За основу провів 3 поєдинки. Викликався у збірну України U-20.

Ернандес перебрався в Україну в березні 2024 року з венесуельського «Пуерто-Кабельйо», ставши гравцем «Полісся» за 1 млн євро. У лютому 2025-го житомирці віддали його в оренду еквадорському «Вінотінто». Влітку Луїфер повернувся до «Полісся». Загалом за «вовків» Ернандес зіграв 20 матчів, в яких відзначився 5 голами. У чемпіонаті Еквадору забив 1 м'яч в 5-ти поєдинках. Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро.

До слова, Чорноморець за підсумками минулого сезону покинув УПЛ і виступає в Першій лізі. Після 4-х турів одесити у турнірній таблиці йдуть другими, маючи у своєму доробку 10 очок.