Євгеній Пастух спробує себе вже у п'ятому клубі

Півзахисник «Карпат» Євгеній Пастух перебрався до складу ЛНЗ, повідомляє пресслужба черкаського клубу. 21-річний хавбек підписав з новою командою контракт на три сезони – до 30 червня 2028 року. Згідно з Transfermarkt, львів’яни заробили на трансфері свого гравця 500 тис. євро.

Нагадаємо, Пастух – вихованець «Карпат». Встиг пограти за молодіжні команди «Шахтаря» та «Динамо». Влітку 2021 року став гравцем «Руха». Взимку 2025-го за 400 тисяч євро перейшов в «Карпати», але одразу ж вирушив в оренду в «Рух». За першу команду «жовто-чорних» Євгеній Пастух провів 58 матчів в усіх турнірах, відзначившись п'ятьма голами та зробивши чотири асисти.

До слова, Пастух – не перший футболіст, який повторив маршрут зі Львова до Черкас за колишнім головним тренером «Руху» Віталієм Пономарьовим, який тепер очолює ЛНЗ. Раніше до черкасців приєднались Дмитро Ледвій, Роман Дідик, Артур Рябов та Олег Горін.