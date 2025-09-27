Матч відбувався 27 вересня у Львові на стадіоні «Україна»

ФК «Карпати» зіграли в нічию з київським «Динамо» у межах 7-го туру УПЛ. Матч відбувався 27 вересня у Львові на стадіоні «Україна» та завершився рахунком 3:3.

Рахунок відкрив півзахисник «Карпат» Пабло Альварес, який забив перший гол у ворота динамівців на 24-й хвилині матчу. За три хвилини ще один гол від «Карпат» забив Бруніньйо. Наприкінці першого тайму кияни зуміли вдарити у відповідь – на 43-й хвилині гол забив Олександр Караваєв.

У другому таймі, на 50-й та 52-й хвилинах «Динамо» забило ще два голи. Мʼячі у ворота суперника забили Олександр Караваєв та Микола Шапаренко.

На четвертій компенсованій хвилині львівʼяни зрівняли рахунок у матчі голом Дениса Мірошніченка.

За даними УПЛ, після цього поєдинку львівські «Карпати» мають вісім очок і посідають 10 місце у списку, тоді як Динамо має 15 очок і очолює турнірну таблицю.

Наступний поєдинок «Карпати» зіграють 4 жовтня на виїзді проти «Олександрії», а «Динамо» 5 жовтня прийматиме " «Металіст 1925».