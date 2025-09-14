У неділю, 14 вересня, «Карпати» в межах 5-го туру УПЛ приймали новачка елітного дивізіону «Полтаву». Суперник підійшов до протистояння з величезними кадровими проблемами – десять гравців основного складу не змогли взяти участь у матчі. Зарядженими на перемогу були й підопічні Владислава Лупашка, які ще жодного разу в сезоні не відчували смаку тріумфу. На жаль, взяти три очки не вдалося і цього разу...

УПЛ, 5-й тур

«Карпати» (Львів) – «Полтава» (Полтава) – 1:1

Голи: Фабіано, 68 – Одарюк, 21

На старті зустрічі Хахльов небезпечно навішував у штрафний «Карпат» – Кліщук вибив кулаками. Слизьке поле давалося взнаки й господарі часто просто ковзали по полю, розминаючись з м’ячем. В середині тайму одна з контратак полтавців досягла своєї цілі: Кононов підхопив м’яч в центрі поля, помітив ривок партнера і віддав розкішну передачу на Одарюка, відрізавши захисників. Форвард гостей проскочив Кліщука і з гострого кута поцілив у вже порожні ворота.

За трохи автор гола міг оформити дубль, але цього разу програв дуель кіперу «Карпат». Перший удар по воротах Полтави «зелено-білі» завдали лише на 32-й хвилині – Костенко після навісу Вітора перекинув м’яч над поперечиною. На останній хвилині тайму Кононов і Альварес обмінялись небезпечними ударами – безрезультатно.

По перерві Чачуа гостро замикав навіс у штрафний – Єрмолов парирував. Гості глибоко сіли на своїй половині поля, віддавши ініціативу супернику. Вітор і Невес постійно тримали в тонусі голкіпера суперника, але той діяв чітко. Небезпечно навішував у штрафний Бруніньйо, однак Єрмолов знову був першим на м’ячі.

Зрештою на 68-й хвилині фортуна посміхнулась «Карпатам» і вони змогли зрівняти: Фабіано, який вийшов на заміну, скористався навісом з кутового від Мірошніченка на дальню стійку і відновив статус-кво. Жан Педросо міг виводити «левів» вперед, але знову на заваді став перший номер полтавців. За десять хвилин до завершення матчу Краснопір вирішив взяти гру на себе і пробив прямо в Єрмолова. Вже у доданий час Федор мав вигризати перемогу пробиваючи впритул, але кіпер гостей діяв бездоганно.

Нічия дозволила «Полтаві» набрати 4 бали і піднятись на тринадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Карпати» з такою ж кількість очок дванадцяті.