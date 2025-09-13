«Київське дербі» підтвердило статус принципового протистояння

У суботу, 13 вересня, «Оболонь» в межах 5-го туру УПЛ приймала «Динамо». Київське дербі вийшло бойовим – підопічні Олександра Шовковського двічі вели у рахунку, однак вже в компенсований час не зуміли втримали свої ворота на замку, пропустивши фатальний гол, який коштував їм двох очок.

УПЛ, 5-й тур

«Оболонь» (Київ) – «Динамо» (Київ) – 2:2

Голи: Нестеренко, 40, Устименко, 90+1 – Караваєв, 25, Михавко, 44

Перший небезпечний момент у матчі виник на 16-й хвилині – Ярмоленко пробив з далекої відстані прямо в руки Федорівському. В середині тайму Буяльський виконав діагональ на Караваєва, той проскочив голкіпера суперника і з гострого кута відкрив рахунок у матчі. Для Олександра цей гол став 35-м в УПЛ.

За 5 хвилин до завершення тайму «Оболонь» зрівняла: Нестеренка вивели сам на сам з Нещеретом і він потужним ударом прошив кіпера «біло-синіх». Однак «Динамо» змогло піти на перерву перемагаючи – Михавко на сто відсотків скористався навісом з кутового. Варто зазначити, що Буяльський, який вже 70-й раз вивів свою команду на поле в ролі капітана, відзначився вже другим асистом.

У другому таймі підопічні Шовковського були ближчими до гола, але примудрились пропустити у доданий час – цікаво, що автором результативної передачі став голкіпер «пивоварів».

Як наслідок, «Динамо» набрало 13 очок і залишилось на вершині турнірної таблиці УПЛ. «Оболонь» з 8-ма пунктами піднялась у топ-5.