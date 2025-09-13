Команда Івана Федика не може виграти вже чотири матчі поспіль

У суботу, 13 вересня, «Рух» в межах 5-го туру УПЛ приймав «Епіцентр». Попри серйозну перевагу і з десяток моментів львів’яни примудрились програти головному аутсайдеру УПЛ, дозволивши останньому здобути дебютну перемогу в еліті.

УПЛ, 5-й тур

«Рух» (Львів) – «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський) – 0:1

Гол: Сіфуентес, 70 (п.)

Нереалізований пенальті: Алмазбеков, 90+2 (Рух)

Вже на 3-й хвилині Кирюханцев стріляв з-за меж штрафного, але м'яч пролетів повз стійку воріт господарів. У відповідь Лях головою закручував під поперечину – голкіпер «Епіцентру» забрав. В середині тайму «Рух» змарнував хороший шанс вийти вперед: Фаал скористався помилкою голкіпера, перехопив його передачу, м’яч прилетів до Рейляну, який пробив повз праву стійку. Перед самим свистком Фаал з району одинадцятиметрової позначки дивом не влучив у ворота після пасу все того ж Рейляйну.

На 56-й хвилині «Епіцентр» врятувала поперечина після гарматного пострілу Притули. А потім було прикре влучання м’яча у руку Алмазбекову у власному штрафному. Арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Сіфуентес.

Вже у доданий час «Рух» отримав шанс врятувати нічию: Запорожець рукою зачепив сферу у верховій боротьбі. Антигерой львів’ян підійшов до м’яча, але з позначки пробив повз ліву стійку.

Перемога принесла «Епіцентру» перші три очки й підняла на дванадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Рух» з такою ж кількістю балів опустився на тринадцяте місце.