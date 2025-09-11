Антон Дудік не зумів підкорити Туманний Альбіон

Український форвард Антон Дудік продовжить кар’єру в чемпіонаті Литви. 20-річний нападник підписав контракт з командою «Дайнава Алітус». Терміни та умови угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Дудік – вихованець луцької «Волині». Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхав до Польщі, де захищав кольори «Шльонська» (виступав спочатку за U-19, а потім за другу команду). В січні 2024 року отримав запрошення з Туманного Альбіону від клубу «Карлайл» (відправлявся в оренду в «Саут Шилдс»).

В липні 2025-го завершив співпрацю з британцями і залишався без команди. Transfermarkt оцінює його в 50 тисяч євро.

До слова, «Дайнава Алітус» у турнірній таблиці чемпіонату Литви йде останньою – після 27-ми турів команда посідає останню сходинку, маючи у своєму доробку 15 очок.