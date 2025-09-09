Бені Макуана виявився непотрібний Руслану Ротаню

Півзахисник «Полісся» Бені Макуана став гравцем «Яблонця», повідомляє офіційний сайт чеського клубу. 22-річний конголезець виступатиме за нову команду на правах оренди до кінця поточного сезону з подальшою можливістю викупу.

Нагадаємо, Бені перейшов у житомирський клуб влітку 2023 року з французького «Монпельє» за 250 тисяч євро, підписавши контракт до 30 червня 2028 року. Він одразу став однією з головних зірок команди. Однак, згодом все змінилось – Макуана регулярно порушував дисципліну та втратив місце у старті.

Цікаво, що раніше Макуана вже покидав «Полісся». В грудні 2024 року гравець поскаржився на віцепрезидента житомирців Володимира Теслю, який відібрав у африканця паспорт. Боси клубу відкинули будь-які звинувачення і пригрозили Бені судом в Лозанні. Сам футболіст видалив усі згадки про Полісся зі свого інстаграм і попрощався з клубом. Згодом ЗМІ писали, що Макуана навіть домовився з казахською «Астаною» щодо переходу. Зрештою, президент клубу Геннадій Буткевич звільнив Теслю і заявив, що футболісти «Полісся» (зокрема, найстарший серед легіонерів Лукас Тейлор) готові взяти Бені на поруки.

Другу половину минулого сезону Бені провів в оренді в ЛНЗ. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.