Ігор Кирюханцев виступатиме вже за п'ятий клуб у своїй кар'єрі

Український захисник Ігор Кирюханцев став гравцем «Епіцентру», повідомляє клубний сайт. 29-річний оборонець приєднався до команди Сергія Нагорняка у статусі вільного агента. Терміни та умови угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Кирюханцев – вихованець «Шахтаря», з яким у сезоні 2016/17 став чемпіоном України. Відправлявся в оренду в «Маріуполь» та «Олександрію».

У вересні 2022-го перейшов у луганську «Зорю», за яку виступав до останнього часу. Загалом у його доробку понад 120 матчів у Прем’єр-лізі, в яких він відзначився 10 голами та 9 асистами. Має досвід виступів і в Лізі Європи та Лізі конференцій – 12 ігор.

Викликався у збірні України різних вікових груп – від U-16 до U-21 (понад 70 поєдинків). Transfermarkt оцінює захисника в 500 тисяч євро.

До слова, «Епіцентр» після 4-х турів не набрав жодного очка і йде у турнірній таблиці УПЛ на останній сходинці.