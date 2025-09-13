Харків'яни дали серйозний бій іменитому супернику

У суботу, 13 вересня, «Шахтар» в межах 5-го туру УПЛ зустрічався з «Металістом 1925». «Гірники» вийшли вперед ще до середини першого тайму і тримали переможний рахунок майже до завершення матчу. Однак за 5 хвилин до завершення гри Туран і Ко пропустили й не змогли скористатись подарунком від «Оболоні», яка раніше відібрала очки в «Динамо».

УПЛ, 5-й тур

«Металіст 1925» (Харків) – «Шахтар» (Донецьк) – 1:1

Голи: Калюжний, 85 – Бондаренко, 22 (п.)

На 4-й хвилині Бондар обрізався і привіз атаку на ворота «Шахтаря» – на щастя для «гірників» удар прийшовся вище воріт. Згодом одразу два гравці донеччан не зуміли влучити по м’ячу після прострілу Аліссона з правого флангу. Калітвінцев у відповідь огризнувся ударом метрів з 12-ти – поруч зі стійкою.

На 20-й хвилині Аліссон вривався у штрафний майданчик «Металіста 1925» правим флангом і був збитий суперником. Арбітр вказав на позначку і Бондаренко з пенальті відкрив рахунок. В середині тайму знову загострював Калітвінцев, але головою пробив над воротами. На останній хвилині тайму Калюжний цілив у кут – Різник встиг відбити м’яч.

Друга сорокап’ятихвилинка пройшла практично без ударів у площину воріт. Однак наприкінці зустрічі Калюжний буквально перевернув все з ніг на голову, влучно завершивши подачу з кутового. Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю, яка принесла «Шахтарю» 11 очок і залишила на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ. «Металіст 1925» з 8-ма пунктами п’ятий.