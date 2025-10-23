Підопічні Арди Турана переоцінили свого суперника

У четвер, 23 жовтня, «Шахтар» в межах 2-го туру основного раунду Ліги конференцій у Польщі приймав варшавську «Легію». Здавалось, у «гірників» не мало б виникнути проблем з суперником, який переживав справжню кризу. Однак поляки зуміли здивувати донеччан: вони першими вийшли вперед, а вже у компенсований час вкрали у команди Арди Турана нічию.

Ліга конференцій, 2-й тур

«Шахтар» (Україна) – «Легія» (Польща) – 1:2

Голи: Мейрелліш, 61 – Августиняк, 16, 90+4

Арда Туран здивував вибором голкіпера, випустивши замість Дмитра Різника Кирила Фесюна – невпевнена гра останнього зовсім скоро далося взнаки. На старті зустрічі Егіналдо намагався віддати діагональну передачу на правий фланг, але захисники завадили спробі завдати удару. Згодом бразилець стріляв з лінії штрафного – воротар легко забрав м’яч. Поляки за підтримки власних трибун тиснули й зуміли вийти вперед ще до середини першого тайму: Ізакі втратив м’яч на своїй половині поля, Августиняк перехопив і пробив з далекої відстані точнісінько в дев’ятку.

Розгублений «Шахтар» кинувся відігруватись, але дії «гірників» були занадто сумбурними й хаотичними. Непоганий шанс зрівняти мав Бондаренко, але його удар з гострого кута заблокував захисник. Егіналдо намагався пробити головою в падінні, однак не влучив у ворота. На останній хвилині Ходина втікав сам на сам – Фесюн вийшов майже до лінії штрафного і ногами в падінні відвів загрозу.

По перерві Мейрелліш небезпечно бив з-за меж штрафного – поруч зі стійкою. За трохи він таки зумів засмутити голкіпера поляків: після навісу від Коноплі з правого флангу Лука головою замкнув у сітку. Донеччани так і не змогли розвинути свій успіх, натомість поплатились за марнотратство у доданий час. На четвертій доданій до матчу хвилині «Легія» заробила право на штрафний і Августиняк зі стандарту оформив дубль, закрутивши у дев’ятку.

Перемога принесла« Легії» 3 очки й приземлила на 19-ту сходинку турнірної таблиці Ліги конференцій. «Шахтар» з такою ж кількістю балів 18-й.