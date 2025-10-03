«Гірники» зуміли потішити вдалим результатом у євроубках

У четвер, 2 жовтня, «Шахтар» в межах 1-го туру основного раунду Ліги конференцій на виїзді зустрічався з шотландським «Абердіном». Команди продемонстрували бойовий футбол, тримаючи інтригу до останньої хвилини. Більше пощастило підопічним Арди Турана, які у матчі з 5-ма голами з мінімальною перевагою змогли завдати поразки переможцю Кубка Шотландії.

Ліга конференцій, 1-й тур

«Абердін» (Шотландія) – «Шахтар» (Україна) – 2:3

Голи: Карлссон, 8 (п.), Девлін, 69 – Назарина, 38, Лукас Феррейра, 54, Педро Енріке, 59

Вже на початку зустрічі Еліас зіграв рукою у своєму штрафному і шотландці з пенальті відкрили рахунок у матчі. Кларксон майже одразу міг подвоювати після фейлу Різника, але не влучив у порожні ворота. «Шахтарю» вдалось відігратися лише під кінець тайму зусиллями Назарини.

По перерві «гірники» протягом 5 хвилин, здавалось, зняли питання щодо переможця, забивши двічі, однак в середині другої сорокап’ятихвилинки «Абердін» відновив інтригу, скоротивши до мінімуму. В середині другої сорокап’ятихвилинки Марлон ледь не втік сама на сам – Девін зумів зупинити бразильця.

Перемога принесла «Шахтарю» три бали й дозволила піднятись на дев’яту сходинку турнірної таблиці. «Абердін» без очок 21-й.