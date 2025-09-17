«Динамо» вибороло перемогу на 85-й хвилині матчу

Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» розпочали свій шлях у боротьбі за Кубок України. На стадії 1/16 фіналу «гірники» мінімально перемогли аматорський клуб «Полісся» (Ставки). Киянам дістався серйозніший суперник – «Олександрія».

«Шахтар» в основний час першого тайму створив всього два моменти і все ж відкрив рахунок у компенсований арбітром час. Лука Мейрелліш замкнув навіс з кутового на ближній стійці, забивши свій дебютний гол за «гірників». У другому таймі «Шахтар» діяв активніше, проте збільшити рахунок на табло не зміг. Мінімальну поразку аматорський клуб зі Ставків може навіть вважати успіхом.

Матч «Шахтаря» проти «Полісся»

З голу розпочало гру і «Динамо»: Олександр Піхальонок відкрив рахунок на 20 хвилині матчу. Проте «Олександрія» відігралася на 58 хвилині завдяки автоголу новачка киян Владіслава Бленуце. Шола Огундана не допустив серії пенальті, забезпечивши «Динамо» перемогу голом на 85 хвилині.

Додамо, що перемоги 17 вересня здобули також ЛНЗ, «Кривбас» і «Вікторія». Ще 11 матчів відбудуться 18, 22 та 23 вересня.

Нагадаємо, 18 вересня першолігова «Буковина» в 1/16 фіналу Кубка України прийматиме «Карпати». Поєдинок відбудеться в Чернівцях на стадіоні «Буковина» і розпочнеться о 15:30.