Львів'яни спробують реабілітуватися за невпевнений старт в УПЛ у кубковому турнірі

У четвер, 18 вересня, першолігова «Буковина» в 1/16 фіналу Кубка України прийматиме «Карпати». Поєдинок відбудеться в Чернівцях на стадіоні «Буковина» і розпочнеться о 15:30. Головним арбітром зустрічі буде Євген Цибулько, який представляє Черкаську область.

У першому раунді турніру буковинці розгромили «Авангард» з Лозової з рахунком 3:0. Своєю чергою львів’яни буквально знищили представника Другої ліги – «Пенуел» (8:0).

У своїй історії «Карпати» та «Буковина» зустрічались 5 разів – рахунок за перемогами 3:2 на користь «левів». Востаннє команди грали між собою в сезоні 1996/97 в 4-му раунді Кубка України. Тоді львів’яни вирвали перемогу у додатковий час (2:1), а дублем відзначився Ігор Маковей.

Варто додати, що за інформацією ЗМІ цей поєдинок може стати останнім для головного тренера «Карпат» Владислава Лупашка. Власник львівського клубу Володимир Матківський дав наставнику два матчі для виправлення ситуації. Першу гру львівʼяни не виграли, зігравши вдома внічию з «Полтавою» (1:1). До слова, «Карпати» – єдина команда, яка в нинішньому сезоні УПЛ ще не перемагала.

FAVBET фаворитом матчу вважає «Карпати». На перемогу «зелено-синіх» дають 1,77, тоді як успіх буковинців оцінюють у 4,35. Нічия котирується в 3,70.

Фахівці не очікують від команд великої кількості забитих голів: тотал 2,5 більше становить 2,03, тоді як тотал менше 2,5 – 1,75.

Нагадаємо, минулого сезону «Буковина» у Кубку України зупинилась за крок до фіналу, проступившись у півфіналі «Динамо» (1:4). «Карпати» ж вилетіли на стадії 1/8 фіналу, поступившись в запеклій зарубі «Руху».