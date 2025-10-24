«Гірники» шокували сенсаційною поразкою від «Легії»

Напередодні Україна продовжила свій шлях у єврокубках. Обидва наших представники – «Динамо» і «Шахтар» – зазнали гучних поразок у Лізі конференцій («Олександрія» та житомирське «Полісся» припинили свої виступи на міжнародній арені ще на стадії кваліфікації).

Так донеччани у Польщі сенсаційно поступились варшавській «Легії», пропустивши вирішальний гол на четвертій доданій хвилині. Своєю чергою, кияни без шансів згоріли «Самсунспору» у Туреччині.

Як наслідок, Україна не додала очок у таблицю коефіцієнтів УЄФА і залишилась на 28-му місці з 20,850 очками. Водночас поразки «Динамо» та «Шахтаря» призвели до того, що суперники змогли відірватися від України. Зокрема, Словенія обійшла Словаччину, від якої українські клуби наразі відстають на 0,525 бала (за результатами першого туру відрив від опонентів складав 0,368 бала).

Не набирав очок і найближчий переслідувач України Болгарія, яка зберігає відставання в 1,725 бала. Найпомітнішою зміною за підсумками тижня у таблиці коефіцієнтів став вихід на 12-те місце Польщі, яка зберігає максимальний склад з чотирьох клубів і випередила в рейтингу Норвегію. Лідирує Англія – її відрив від Італії збільшився до до 11,202 бала.

Топ-10 національних асоціацій УЄФА (станом на 24 жовтня 2025 року):

1. Англія – 99,005 балів (9/9 команд у єврокубках)

2. Італія – 87,803 (7/7)

3. Іспанія – 82,203 (8/8)

4. Німеччина – 78,402 (7/7)

5. Франція – 71,248 (7/7)

6. Нідерланди – 63,700 (6/6)

7. Португалія – 60,266 (4/5)

8. Бельгія – 56,350 (3/5)

9. Туреччина – 46,000 (3/5)

10. Чехія – 42,300 (4/5)

...

26. Словенія – 21,718 (1/4)

27. Словаччина – 21,375 (1/4)

28. Україна – 20,850 (2/4)

29. Болгарія – 19,125 (1/4)

30. Росія – 18,299 (0)

Нагадаємо, наступні матчі Ліги конференцій представники України проведуть 6 листопада. «Динамо» прийматиме боснійський «Зріньскі», а «Шахтар» – ісландський «Брейдаблік».