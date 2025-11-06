«Гірники» не мали проблем зі скандинавами

У четвер, 6 листопада, «Шахтар» в межах 3-го туру основного раунду Ліги конференцій зустрічався з ісландським «Брейдабліком». Гості намагались створити проблеми супернику, однак підопічні Арди Турана на класі довели гру до перемоги, двічі відзначившись у воротах скандинавів.

Ліга конференцій, 3-й тур

«Шахтар» (Україна) – «Брейдаблік» (Ісландія) – 2:0

Голи: Бондаренко, 28, Еліас, 66

«Шахтар» з перших хвилин перевів гру на половину поля суперника, однак перший удар по воротах завдали ісландці – поруч зі стійкою. По-справжньому небезпечний момент «гірники» створили лише на 19-й хвилині: Бондаренко віддав зрячу передачу ліворуч у штрафному на Еліаса, але удар у бразильця не вийшов.

В середині тайму «Шахтар» нарешті трансформував кількість ударів в якість і вийшов вперед: після подачі з кутового від Назарини Бондаренко з лінії штрафного в дотик пробив у лівий нижній кут – 1:0.

Після відпочинку донеччани продовжили тиснути й зуміли забити вдруге: Ізакі з району одинадцятиметрової позначки відпасував на Кауана Еліаса і той потужним ударом влучив у дальній кут, не залишивши шансів голкіперу. Наприкінці зустрічі ісландці двічі загрожували воротам Різника, але обидва рази удари приймав на себе Бондар.

Перемога дозволила «Шахтарю» набрати 6 очок і піднятись на сьому сходинку турнірної таблиці Ліги конференцій, «Брейдаблік» з 1 пунктом опустився на 31-ше місце.