Збірна України розпочинає підготовку до вирішального відрізку

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив імена футболістів, яких він викликав на листопадові поєдинки кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, повідомляє офіційний сайт УАФ. До основного списку ввійшли 25 футболістів. Ще десятеро виконавців перебувають у резервному.

Цікаво, що вперше до національної збірної викликані Арсеній Батагов з турецького «Трабзонспора» та Євгеній Волинець із житомирського «Полісся».

Склад збірної України:

Воротарі: Євгеній Волинець («Полісся»), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»).

Євгеній Волинець («Полісся»), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»). Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Богдан Михайліченко («Полісся»), Олександр Караваєв («Динамо»), Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина).

Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Богдан Михайліченко («Полісся»), Олександр Караваєв («Динамо»), Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина). Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925»), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – «Динамо»), Георгій Судаков («Бенфіка», Португалія), Олег Очеретько («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Руслан Маліновський («Дженоа», Італія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор», Туреччина).

Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925»), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – «Динамо»), Георгій Судаков («Бенфіка», Португалія), Олег Очеретько («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Руслан Маліновський («Дженоа», Італія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор», Туреччина). Нападники: Артем Довбик («Рома», Італія), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція).

Резервний список:

Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – «Динамо»), Максим Таловєров («Сток Сіті», Англія), Артем Бондаренко, Єгор Назарина (обидва — «Шахтар»), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – «Полісся»).

Свій збір національна команда розпочне в понеділок, 10 листопада. 13 листопада «синьо-жовті» на стадіоні «Парк де Пренс» зіграють з Францією, а 16 листопада у Варшаві прийматимуть Ісландію.