Сергій Ребров з дружиною Анною і двома синами

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров вчетверте став батьком. Про народження сина повідомила дружина 51-річного фахівця Анна.

«В нашій родині сталася радість, народився ще один синочок! Неймовірна любов, тепло та ніжність переповнюють нас», – написала Анна Реброва на своїй сторінці в інстаграмі.

Нагадаємо, Сергій Ребров був двічі одружений. Перша дружина – Людмила – у 1999 році народила йому сина Дмитра.

У 2016 році Сергій одружився вдруге. У шлюбі з Анною, яка на 15 років молодша від свого обранця, народилося двоє синів – Олександр (2016) та Микита (2018).