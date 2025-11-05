Микола Шапаренко і Віктор Циганков у новій формі збірної України

Збірна України отримала новий комплект домашньої форми. Світлини з нею продемонстрували на офіційному сайті УАФ. Спортивне екіпірування має звичні жовті кольори з синіми смужками і відрізняється від попереднього варіанту спеціальними орнаментами.

Новий дизайн створено через переосмислення елементів герба Української Народної Республіки, який у 1918 році розробив художник і архітектор Василь Кричевський. Він узяв за основу тризуб князя Володимира Великого, а стилізований оливковий вінок навколо нього символізував миролюбність Української Народної Республіки. adidas інтерпретував цей орнамент у сучасному графічному рішенні, щоб підкреслити спадкоємність української культури через покоління, а також силу, гідність і прагнення до свободи українського народу.

Форма виготовлена з використанням інноваційної технології CLIMACOOL+, що забезпечує комфорт і вентиляцію навіть під час найінтенсивніших матчів і вже доступна на shop.uaf.ua.

Цікаво, що у цей день adidas одночасно презентував найбільшу колекцію форм національних збірних в історії бренду – 22 комплекти для команд, що готуються до ЧС-2026. До колекції входять форми збірних Алжиру, Аргентини, Бельгії, Чилі, Колумбії, Коста-Рики, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Мексики, Північної Ірландії, Перу, Катару, Саудівської Аравії, Шотландії, Іспанії, Швеції, України, Об’єднаних Арабських Еміратів, Венесуели та Уельсу.

До слова, в новому комплекті форми збірна України зіграє вже у найближчих матчах відбору до ЧС-2026 проти Франції та Ісландії , які відбудуться 13 та 16 листопада відповідно.