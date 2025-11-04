Молодіжка спробує реабілітуватись за осічку з хорватами

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив імена футболістів, які готуватимуться до поєдинку відбору на Євро-2027 проти Туреччини та товариського матчу проти Албанії, повідомляє офіційний сайт УАФ. Іспанський фахівець запросив для підготовки до цих матчів 23 гравців.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія), Віктор Долгий («Олександрія»), Іван Пахолюк («Колос»).

Захисники: Олексій Гусєв («Кудрівка»), Сергій Корнійчук («Верес»), Ілля Крупський («Металіст 1925»), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва – «Динамо»), Віталій Холод («Рух»), Микола Огарков («Олександрія»).

Півзахисники: Антон Царенко («Лехія», Польща), Геннадій Синчук («Монреаль», Канада), Данило Кревсун («Борусія» Д, Німеччина), Максим Мельниченко («Полісся»), Данііл Ващенко («Олександрія»), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі – «Зоря»), Артем Гусол («Колос»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн Сіті», Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ).

Нападники: Артем Степанов («Нюрнберг», Німеччина), Олександр Пищур («Дьйор», Угорщина).

Нагадаємо, молодіжна збірна України 14 листопада в Стамбулі в межах відбору Євро-2027 зіграє з Туреччиною, а 17 листопада в місті Ельбасан проведе товариський поєдинок з Албанією. Після 3-х турів підопічні Мельгоси у турнірній таблиці групи Н йдуть третіми, маючи у своєму доробку 4 очки. Лідирує з 5-ма пунктами Туреччина, у Хорватії 4 бали й гра в запасі.

До слова, у фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд: Албанія, Сербія та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-оф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).