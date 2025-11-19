«Синьо-жовті» отримають свого опонента вже 20 листопада

У вівторок, 18 листопада, в Європі завершився груповий етап відбору до чемпіонату світу 2026 року. Своїх суперників у плейоф кваліфікації дізналась і збірна Україна, яка посіла другу сходинку у групі D.

Згідно з підсумками кваліфікації підопічні Сергія Реброва потрапили до першого кошика. У півфіналі «синьо-жовті» зіграють з якимось представником четвертого кошика – Північною Ірландією, Північною Македонією, Румунією чи Швецією (суперник визначиться у жеребкуванні).

Протистояння складатиметься з одного матчу. Якщо Ребров і Ко переможуть, то зіграють з переможцем іншого півфіналу, який визначиться між представниками другого та третього кошиків.

Бути в курсі всіх топових спортивних подій можна з betking. Від актуальних прогнозів до результатів матчів – усе, що цікавить фанатів футболу, зібрано на одному сайті.

Учасники плейоф відбору ЧС-2026:

Кошик 1: Італія, Данія, Туреччина, Україна

Кошик 2: Польща, Уельс, Чехія, Словаччина

Кошик 3: Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово

Кошик 4: Швеція, Румунія, Північна Македонія, Північна Ірландія

Нагадаємо, жеребкування плейоф європейського відбору на ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом. Півфінали заплановані на 26 березня, а фінальні матчі – на 31 березня 2026 року.