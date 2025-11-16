«Синьо-жовті» лише в ендшпілі гри змогли ощасливити вболівальників

У неділю, 16 листопада, збірна України в матчі шостого туру відбірного турніру ЧС-2026 зустрічалась з Ісландією. Попри шалений перший тайм підопічні Сергія Реброва пішли на перерву без забитих голів. Лише наприкінці матчу спочатку Зубков, а потім Гуцуляк змогли засмутити гостей і вивести Україну у плейоф відбору Мундіалю.

Відбір до ЧС-2026, 6-й тур

Група D

Україна – Ісландія – 2:0

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Українці з перших секунд кинулись пресингувати суперника на його половині поля. Попри це перший по-справжньому небезпечний момент «синьо-жовті» завдали лише в середині тайму: Циганков отримав передачу праворуч, змістився ближче до центру і з лінії штрафного потужно влучив у поперечину. Згодом Ванат викотив на Зубкова і вінгер «Трабзонспора» стрільнув метрів з 18-ти вище воріт.

Одразу по перерві Циганков вивів Ваната фактично сам на сам, але форвард «Жирони» запоров момент. У відповідь Відлюмссон головою бив з лінії воротарського з відскоком від газону – Трубін виніс на кутовий.

На 61-й хвилині Зубков розрядив свою гармату з-за меж штрафного по центру – голкіпер збірної Ісландії встиг згрупуватись і відбити перед собою. За трохи Циганков робив навіс, м'яч зрізався з ноги та летів у ближній кут, але Олафссон вчасно зреагував.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Трубін продемонстрував дива голкіперської техніки, витягнувши удар впритул після навісу зі стандарту. На 82-й хвилині Яремчук двічі розстрілював Олафссона, але той дивом двічі зреагував. А за мить українці таки пробили «бронебійного» кіпера Ісландії – після навісу з кутового Гуцуляк головою прокинув м'яч на дальню стійку, де перебував Зубков і той замкнув у сітку.

А вже у доданий час Гуцуляк завдяки рикошету зняв питання щодо переможця і вивів збірну України у плейоф відбору чемпіонату світу 2026 року.

Суперник «синьо-жовтих» за вихід на Мундіаль визначиться під жеребкування, яке відбудеться у четвер, 20-го листопада. Матчі плейоф заплановані на 26 та 31 березня 2026 року.