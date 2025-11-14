Ілля Забарний вписав своє ім'я в історію «синьо-жовтих»

Напередодні збірна України у 5-му турі відбору на ЧС-2026 зустрічалась з Францією. Підопічні Сергія Реброва зазнали у Парижі нищівної поразки, пропустивши у свої ворота чотири сухих голи. Для Іллі Забарного цей поєдинок став 54-м у складі національної команди і першим у статусі капітана в офіційному матчі (раніше він лише одного разу виводив команду на поле у товариській грі з Новою Зеландією).

Забарний став наймолодшим капітаном в історії збірної України в офіційних поєдинках – на момент гри футболісту виповнилося 23 роки й 74 дні. До цього звання утримував Олександр Зінченко, який у віці 24 років та 99 днів вивів «синьо-жовтих» з капітанською пов'язкою на гру проти французів у відборі ЧС-2022 у березні 2021 року.

Топ-5 наймолодших капітанів збірної України (в офіційних матчах):

Ілля Забарний – Україна – Франція (відбір на ЧС-2026, 13 листопада 2025 року) – 23 роки й 74 дні

Олександр Зінченко – Україна – Франція (відбір на ЧС-2022, 24 березня 2021 року) – 24 роки й 99 днів

Євген Коноплянка – Україна – Словенія (відбір на Євро-2016, 14 листопада 2015 року) – 26 років й 46 днів

Олег Лужний – Україна – Словенія (відбір на Євро-1996, 12 жовтня 1994 року) – 26 років й 68 днів

Андрій Шевченко – Україна – Іспанія (відбір на Євро-2004, 28 березня 2003 року) – 26 років й 180 днів

Нагадаємо, Забарний дебютував за збірну України у жовтні 2020 року в товариському матчі проти збірної Франції (1:7), ставши другим наймолодшим дебютантом в історії команди – 18 років 36 днів.