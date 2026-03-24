Проєкт вітрової електростанції на Тернопільщині придбала ОККО

Група компаній OKKO придбала ТОВ «ЮА Ренерджі», яке планувало звести вітрову електростанцію потужністю 272 МВт у Тернопільській області. На зміну власників компанії звернуло увагу галузеве видання ExPro.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, у структурі засновників компанії відбулися зміни: замість інвестфондів «Елізіум ЮА» та «Схоли» власником стало ТОВ «Вінд Солар Інвест». Кінцевим бенефіціарним власником тепер зазначений співвласник OKKO Віталій Антонов, а керівником «ЮА Ренерджі» призначено Сергія Зайця.

Як писав ZAXID.NET, влітку 2025 року «ЮА Ренерджі» оголосила про плани збудувати вітровий парк на межі Тернопільської та Хмельницької областей. Між селищем Підволочиськ і містом Скалат планували встановити до 40 вітротурбін. Проєкт також передбачав будівництво трансформаторної підстанції, інженерних мереж довжиною до 70 км, а також низки допоміжних і сервісних об’єктів.

Раніше власниками «ЮА Ренерджі» були тернополяни Юлія Поважна та Олександр Похилий. Похилий – підприємець і колишній голова Тернопільської районної державної адміністрації (2015–2019 роки). Він також був пов’язаний із партією БПП / «Європейська солідарність» – працював помічником народного депутата Тараса Юрика та очолював районну організацію партії.

У OKKO Group заявляли, що до 2030 року планують створити майже 1 ГВт енергетичних потужностей: близько 600 МВт у вітровій генерації, 200 МВт у сонячній та приблизно 150 МВт у системах зберігання енергії. Про це навесні 2025 року говорив генеральний директор холдингу Василь Даниляк.

Крім того, у червні 2025 року Антимонопольний комітет дозволив компанії GNG Retail Limited, яка входить до OKKO Group, купити три вітрові електростанції у Волинській області. Серед них – проєкт ВЕС «Іваничі» потужністю 147 МВт, вартість якого оцінюється у 225 млн євро.

Також у 2026 році планували розпочати будівництво ще однієї ВЕС потужністю 192 МВт. Орієнтовна вартість цього проєкту становить 300 млн євро з ПДВ. У компанії зазначали, що станція може стати однією з найбільших в Україні та другою за потужністю серед об’єктів на неокупованих територіях.