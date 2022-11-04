У п'ятницю, 4 листопада, у Рівному відновив роботу ресторан McDonald’s. Він не працював після початку повномасштабної війни. У закладі, як і раніше, будуть доступні всі способи замовлення: в залі ресторану, через експрес-вікно та на McDrive. Також страви McDonald’s можна буде замовити через послугу McDelivery, яку надає партнер з доставки компанія Glovo.

Як повідомила прес-служба ресторану, заклад на вулиці Борисенка, 1 (ТЦ «Zlata Plaza») працюватиме з 09:00 до 21:00. Однак відвідувачів попереджають, що через воєнний стан заклад працюватиме за новими правилами. Зокрема, ресторан закриватимуть під час повітряної тривоги.

«Ресторан продовжить роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи. Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня. Також ресторан не працюватимуть під час відключення електроенергії і продовжуватиме роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що перші ресторани McDonald’s відкрили у Києві 20 вересня. Крім того, 18 жовтня запрацювали чотири ресторани McDonald's у Львові.

Що ж до сусідніх областей, то у Тернополі McDonald’s відкрили ще 25 жовтня, а у Житомирі – 28 жовтня. Натомість у сусідньому Луцьку заклад поки зачинений.