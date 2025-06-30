Під час цього приїзду американські спеціалісти хочуть допомогти якомога більшій кількості дітей

До Львова зі США приїде відома пластична хірургиня українського походження Оксана Джексон. Впродовж тижня, з 20 до 27 липня, у дитячій лікарні св. Миколая Першого медоб’єднання Львова вона консультуватиме та оперуватиме дітей з усієї України із вродженими і набутими вадами обличчя. Записатися на прийом можна до 18 липня, повідомили у медзакладі.

Американська пластична хірургиня допомагатиме пацієнтам із такими вадами:

розщілини губи і піднебіння та супутні розлади мовлення,

деформації носа та вух, щелеп та черепа,

мікрогнатія, краніосиностоз, лицьовий параліч,

опіки та рани на обличчі,

вроджені невуси, ліпоми та захворювання молочних залоз,

синдром Поланда,

деформації верхніх кінцівок.

За час повномасштабного вторгнення це вже буде четвертий візит Оксани Джексон до дитячої лікарні св. Миколая. Цього разу вона прибуде разом зі своєю командою Iskra Global та американською хірургинею Наталією Біскуп. Спільно з колегами зі Львова американські спеціалісти хочуть за цей час допомогти якомога більшій кількості дітей.

Аби потрапити на прийом до американських спеціалістів, потрібний попередній запис. Тож якщо ваша дитина потребує допомоги, заповніть форму. Реєстрація триває до 18 липня.