У Центрі дитячої медицини добудують нове крило. Попередньо мова йже про понад 4 млн євро грантової допомоги

У Центрі дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) за підтримки уряду Нідерландів збудують нове крило. Проєкт дозволить суттєво збільшити можливості для допомоги дітям, які борються з раком. У новому крилі облаштують відділення нейрохірургії, нейроонкології, багатопрофільний операційний блок та дослідницький простір, повідомив 27 червня голова ЛОДА Максим Козицький.

«Про таке рішення президентові України Володимиру Зеленському під час візиту в Гаагу повідомив король Нідерландів Віллем-Александр. Це дуже важливе зрушення для нашої області і всієї України, щоб більш ефективно лікувати маленьких пацієнтів з важкими недугами, а також навчати та підвищувати кваліфікацію фахівців, які спеціалізуються на дитячій онкології», – каже Максим Козицький.

Попередньо йдеться про понад 4 млн євро грантової допомоги. Крім фінансування, до реалізації долучиться Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie – провідний центр дитячої онкології в Нідерландах. Його команда допоможе львівським медикам у запуску нових підрозділів: від клінічних протоколів і логістики до налаштування командної роботи та стандартизації допомоги. Подібний консультативний процес раніше був проведений у дитячій лікарні імені Марії Кюрі в Румунії.

Це проєкт, до якого команда львівського Центру йшла три роки – крок за кроком, з вірою й наполегливістю.

«Наші колеги у Львові та тут, у Máxima, вдячні та раді. Тепер можна розпочинати довгоочікуване розширення лікарні для дітей з пухлинами головного мозку та іншими важкими захворюваннями», — каже президент International Society of Paediatric Oncology - SIOP та керівник Máxima International Роб Пітерс.

До слова, меморандум про співпрацю між Центром принцеси Максими та львівським Центром дитячої медицини був підписаний у серпні 2023. Ця співпраця вже дає відчутні результати.