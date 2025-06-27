Операційна команда спеціалістів, яка врятувала життя хлопчика

Урологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») врятували місячне немовля зі складною вродженою вадою сечової системи. Малюк народився без однієї нирки, а інша мала складну патологію. Будь-якої миті могла виникнути ниркова недостатність, і допомогти дитині могла лише складна операція.

Патологію у дитини виявили ще до народження під час УЗД. У пологовому будинку батькам повідомили про відсутність у сина правої нирки та патологію іншої нирки. Коли хлопчику було два тижні, його привезли до львівських урологів на обстеження. Стан дитини був стабільним, запальних процесів не було, але патологія становила серйозну загрозу для життя, оскільки через ваду могла розвинутися ниркова недостатність, повідомили у Центрі.

Спеціалісти діагностували у дитини лівобічний обструктивний уретерогідронефроз 3 ступеня та вторинний гідронефроз того ж ступеня, тобто у хлопчика було розширення лівого сечового колектора, при якому найбільш ураженою виявилася ліва нирка. Товщина ниркової паренхіми складала 2-4 мм. Права нирка взагалі не сформувалася. Була висока ймовірність втрати єдиної функціонуючої нирки. Врятувати маленького пацієнта могла лише складна операція.

До складу операційної команди увійшли урологи Андрій Поцюрко, Данило Іваськевич, Ігор Гримак, Наталія Пляцко, анестезіолог Оксана Мацевко-Гуз, операційна медсестра Галина Ших. Хлопчика оперували, коли йому виповнився лише місяць.

«Під час операції ми виявили різко розширену миску лівої нирки та дуже розширений сечовід, критичне звуження в пієлоуретеральному сегменті – там, де миска переходить у сечовід, а також видалили зайвий сечовід довжиною до 10 см, що для дитини такого віку – дуже багато. Також вдалося провести внутрішнє калібрування місця впадіння сечоводу в сечовий міхур, звуження якого і призвело до таких важких наслідків. Ми відновили анатомію та забезпечили адекватний відтік сечі», – каже уролог Данило Іваськевич.

Операція належить до складних із високими ризиками. За словами уролога Андрія Поцюрка, під час таких операцій головне – не пошкодити хвору єдину нирку, її судини та не наражати на небезпеку життя дитини. Це досить ювелірна робота.

Операція пройшла вдало. Попереду на хлопчика, можливо, чекає ще одна операція через звуження біля сечового міхура. Зараз він проходить лікування і перебуває під постійним наглядом лікаірв.