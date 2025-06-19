Усе найважче для дівчинки уже позаду

Дитячі хірурги львівської лікарні св. Миколая врятували 6-річну мешканку Тернопільщини, у якої будь-якої миті могла розірватися селезінка або виникнути внутрішня кровотеча. Найменший необережний рух загрожував життю дитини.

Ніна народилася передчасно, і це призвело до серйозних ускладнень. У три роки у неї діагностували допечінкову форму портальної гіпертензії. Портальна вена дитини була заблокована, і кров не могла належним чином потрапляти до печінки, а накопичувалася у селезінці.

«Дівчинка жила у постійній небезпеці: порушення згортання крові, патологічно збільшені вени органів ШКТ, загроза кровотеч та розриву селезінки, яка невпинно збільшувалася. Біг, надмірні рухи та кожен поштовх могли призвести до раптової смерті», – кажуть у лікарні.

Мама дівчинки розповіла, що зовні не видно було, що з дочкою щось не так, але постійно переживала, чи не запізно буде робити операцію. Якось вона прочитала історію пацієнтки зі схожим захворюванням – і поїхала рятувати доньку до Львова.

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Після обстеження Ніни спеціалісти констатували: стан погіршився і єдиний вихід – складна операція.

«Під час операції ми встановили шунт, тобто хірургічним шляхом зшили дві судини і пустили кровотік в обхід перепони. Залишати селезінку при цьому було ризиковано, тому її довелось видалити. Також ми ліквідували варикозно розширені вени шлунку й стравоходу, через які Ніна й мала кровотечі», – каже дитячий хірург, медичний директор лікарні Олександр Калінчук.

Операція пройшла успішно. Дівчинка почувається добре і відновлюється після операційного втручання.