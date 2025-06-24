Хлопчику ставили різні діагнози, призначали лікування, але воно давало тимчасове полегшення

До Центру дитячої медицини (Західноукраїнський дитячий центр) госпіталізували 11-річного мешканця Києва, який роками страждав від недіагностованої хвороби стравоходу. Точний діагноз дитині поставили лише через 9 років від появи перших симптомів.

Перші тривожні симптоми у хлопчика з’явилися, коли йому було два роки. Постійна нудота, епізоди блювання, дискомфорт після їжі. Медики, до яких зверталися батьки дитини, ставили різні діагнози і призначали терапію, але полегшення було тимчасовим. Згодом на одному з обстежень лікарі побачили білий наліт на слизовій стравоходу і запідозрили грибкову інфекцію. Хлопця скерували до Львова, у Центр дитячої медицини, повідомили у медзакладі.

У Центрі хлопця ретельно обстежили, зробили біопсію. І саме воно дало точну відповідь на питання: що з дитиною. У нього діагностували еозинофільний езофагіт — хронічне запалення стравоходу, пов’язане з алергією.

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«Ця хвороба найчастіше вражає дітей і підлітків з алергічним фоном, наприклад, бронхіальною астмою, атопічним дерматитом чи харчовими алергіями. Без лікування еозинофільний езофагіт може призвести до звуження стравоходу (так званої стриктури), коли дитина поступово втрачає здатність нормально ковтати їжу», – каже гастроентерологиня, керівниця Клініки дитячої гастроентерології Віта Волощук.

Хлопчику призначили спеціальну елімінаційну дієту, відповідні медикаменти (інгібітори протонної помпи, а згодом – місцеві гормональні препарати). І нарешті отримали позитивний результат: слизова загоїлася, симптоми зникли, результати обстеження в нормі.

Віта Волощук наголошує, що лікування еозинофільного езофагіту тривале. Хвороба потребує регулярного нагляду та повторних біопсій, навіть якщо дитина почувається добре, бо симптоми можуть повертатися без попередження.

У Центрі наголошують: якщо дитина часто скаржиться на нудоту, біль або утруднене ковтання, не варто ігнорувати ці сигнали і слід проконсультуватися з лікарем. Бо інколи це може бути хвороба, яка роками маскується, поки її виявлять.