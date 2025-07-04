Успішно перевірку у медсистемі пройшли майже 5 млн дітей

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) з 1 липня перестала платити сімейним лікарям і педіатрам за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах. Таких дітей – понад 870 тис. НСЗУ сподівається, що найближчим часом вдасться успішно перевірити більшу частину із цих дітей, повідомляє LB з посиланням на голову НСЗУ Наталію Гусак.

«1 липня всі боялись і переносили тричі. Сподіваємось, що найближчим часом зможемо верифікувати більшу частину тих, хто не має статусу успішної верифікації. Безумовно, частина цих дітей за кордоном. Будуть виклики в медиків з частиною дітей, батьки яких не захочуть верифіковуватись. Зараз ми в процесі комунікації і рішень», – каже Наталія Гусак.

Керівниця НСЗУ сподівається, що тут допоможе співпраця з іншими інституціями. Наприклад, з 1 липня Мінсоцполітики почало верифікацію всіх виплат. Міністерство має механізм призупинення виплат тим, хто навіть не прийшов звіритись до Пенсійного фонду.

Станом на зараз успішну перевірку у медсистемі пройшли понад 4,8 млн дітей. Дітей можна було звіряти по свідоцтву про народження або податковому номеру, дорослих – лише по податковому. Загалом успішну перевірку в реєстрах (дані зійшлися, перевірили справжність людини) пройшли майже 30 млн українців із майже 35 млн зареєстрованих у системі.