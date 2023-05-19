Львів'янин Назар Мартин ( у центрі) з фізичним терапевтом Денисом Дмитрівим і в.о. завідувача відділення реабілітації лікарні св. Луки Наталією Сич

Львівські лікарі змогли поставити на ноги 36-річного львів’янина Назара Мартина, який отримав важке поранення хребта і не відчував тіла нижче пояса. Коли нейрохірурги дістали осколок з хребта, що знерухомлював ноги, то думали, що пройде немало часу, перш ніж пацієнт зможе сісти, ходити. А Назар здивував медиків – сів на другий день після оперцаії.

Назарові – 36 років. Одружений, має доньок-двійнят. До війни працював будівельником. У вересні 2022 року чоловіка мобілізували, служив на Донеччині, повідомили у реабілітаційному центрі «Незламні».

Поранення отримав у бою, коли заступав на позицію. Шлях до окопу прострілювався ворогом. Коли до укриття лишалися лічені метри, біля Назара пролунав вибух.

«Осколок боєприпаса влучив прямо в хребет. Він упав і зрозумів, що нічого не відчуває нижче пояса. Спершу подумав, що йому відірвало ноги. З останніх сил на руках поранений захисник поповз в бік окопу. Аж раптом над ним з’явився ворожий дрон і почав скидати гранати. Спина та ноги – посічені. Назар вже не відчував болю», – кажуть у Центрі.

Боєць 16 годин лежав один, поки на допомогу змогли прийти побратими. Вони чотири години тягли його до місця евакуації, де передали парамедикам. А вже ті довезли пораненого в найближчий медпункт. Звідти відправили до Дніпра, де Назара кілька разів прооперували. Дніпровським лікарям вдалося зберегти захисникові життя, а на подальше лікування його відправили до Львова.

Львівські нейрохірурги витягли зі спини бійця осколок снаряду, який знерухомлював його ноги. Медики думали, що перш ніж боєць зможе сісти, ходити, пройде чимало часу, а він сів вже наступного дня після операції. І невдовзі почав ходити на милицях.

Реабілітацію Назар проходить у реабілітаційному центрі «Незламні», займається з фізичним терапевтом. Завдяки тренуванням він уже може подолати відстань у 4000 кроків та займається на біговій доріжці. Чоловік мріє повернутися до мирної професії будівельника.