На чоловіка попереду чекає період відновлення у реабілітаційному центрі

67-річний львів’янин Богдан Глас рік тому перехворів на коронавірус, який у раніше здорового чоловіка спровокував низку ускладнень. Спершу – менінгіт, пізніше з’явилися постійна втома та часті запаморочення, а понад тиждень тому він почав важко дихати та знепритомнів. «Швидка» доставила його у критичному стані до лікарні св. Луки, повідомили в медзакладі.

У пацієнта діагностували гострий інфаркт міокарда і відразу взяли в операційну.

«Для відновлення кровотоку лікарі провели стентування – встановлення металевого каркасу у вигляді сітки для розширення звуженої судини серця. Та навіть після цього головний м’яз пацієнта не запрацював належно. Кров із киснем і далі не надходили до життєво важливих органів та систем. У чоловіка розвинувся кардіогенний шок, одне з найпоширеніших ускладнень інфаркту, що у 90% пацієнтів призводить до смерті», – кажуть у лікарні.

Аби врятувати чоловіка, лікарі вирішили застосувати нову для них методику – вперше встановити пацієнтові аортальний балонний контрпульсатор, маленький внутрішньосудинний пристрій, який вводять до серця через єдиний прокол стегнової артерії. Він поступово починає роздуватися, проштовхує кров в обох напрямках, покращує кровотік та насичення організму киснем.

У лікарні кажуть, що відразу після введення контрпульсатора фракція викиду серця, тобто показник ефективності його роботи, підвищилася з 10% до 40%. Пацієнта вдалося врятувати.

Нині пацієнт почувається добре. На 11 добу після операції його виписали з лікарні. Попереду на нього чекає ще період відновлення у реабілітаційному центрі в Брюховичах.

Згідно зі статистикою, щороку в Україні фіксується близько 50 тисяч випадків інфаркту міокарда. Здебільшого хворі помирають. Причина – несвоєчасне звернення за медичною допомогою. Лікарі радять щороку проходити медичні огляди, щоб вчасно виявляти ризики, які призводять до інфаркту.