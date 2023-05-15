Рідні довго шукали, де можна прооперувати маленьку з такою вродженою вадою

Хірурги львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» виправили вроджену ваду однорічній дівчинці з Вінниці, яка народилася з неправильним розташуванням ануса.

Вроджену паталогію, кажуть у лікарні, виявили у пологовому будинку відразу після появи дитини на світ. Анус був розташований вище, аніж мав бути, через це у немовляти були проблеми із випорожненнями.

«Спочатку дитина у нас була на обстеженні. Ми за допомогою спеціального апарата ідентифікували мʼязи тазового дна та підтвердили те, що анальний отвір у дівчинки розташований нетипово, за межами м’язів ануса. Ця патологія в подальшому проявляється нетриманням калу та інвалідизацією дитини. А вже цього разу ми провели операцію – промежинну ано-проктопластику, тобто перемістили анус у правильне місце та підʼєднали до мʼязів, аби вони могли функціонувати», – повідомила дитяча хірургиня Тетяна Катринець.

До складу операційної бригади увійшли завідувач клініки «Хірургія Плюс» Роман Стеник, завідувач операційно-ендоскопічного відділення Олег Содома та дитяча хірургиня Тетяна Катринець.

«Ми шукали найкращих лікарів, які роблять такі операції. Операція пройшла успішно. Ми дуже вдячні, що нас Бог звів із такими лікарями», – повідомила бабуся дівчинки.

Дитина має й інші вроджені вади розвитку, які надалі корегуватимуть спеціалісти «Охматдиту».