Смакуйте щодня 1-2 яблука і будете здорові

Із усіх фруктів яблука в Україні – найпопулярніші. Різних сортів, кольорів, смаків. Прислів’ я каже: одне яблуко в день і лікар – не потрібний. Чи справді цей фрукт має настільки потужний вплив на організм? Чим яблука особливо корисні у порівнянні з іншими фруктами? Відповідь на ці запитання дав гастроентеролог-дієтолог Олег Швець. Він назвав щонайменше 10 переваг яблук для здоров’я. Лікар радить включати їх у щоденний раціон.

Чим багаті і корисні яблука: 10 основних переваг

1. Багаті вітамінами. Середнє яблуко вагою 182 г містить всього 95 калорій. І водночас 14% добової норми (ДН) вітаміну С, 6% ДН калію, 5% ДН вітаміну К, 2–4% ДН марганцю, міді та вітамінів А, Е, В1, В2 та В6.

2. Дають тривале відчуття ситості. «Високий вміст харчових волокон та води роблять яблука чудовим продуктом для наповнення шлунку та досягнення відчуття ситості. У дослідженні люди, які з’їдали декілька шматочків яблука перед прийомом їжі, відчували себе більш ситими, ніж ті, хто не їх їв. Крім того, вони споживали в середньому на 200 калорій менше», – каже лікар.

3. Зменшують ризик серцевих захворювань. Яблука, за словами лікаря, багаті на розчинні харчові волокна, що допомагає знизити рівень поганого холестерину в крові. Крім того, в шкірці яблук містяться поліфеноли, які мають антиоксидантну дію. Наприклад, флавоноїд епікатехін, який сприяє нормалізації артеріального тиску. Аналіз результатів відповідних досліджень показав: регулярне вживання флавоноїдів зменшує ризик інсульту на 20%.

4. Зменшують ризик діабету 2 типу. Одне яблуко в день зменшує ризик діабету 2 типу на 28% порівняно з відмовою від споживання яблук. Навіть вживання кількох яблук на тиждень має схожий захисний ефект. Ймовірно, поліфеноли в яблуках допомагають запобігти пошкодженню бета-клітин в острівцях підшлункової залози. Бета-клітини виробляють інсулін та можуть неоптимально функціонувати у людей з діабетом 2 типу.

5. Багаті на пребіотики. Яблука містять пектин – тип клітковини, яка діє як пребіотик. Тобто є паливом для корисних бактерії в кишківнику. Пребіотична дія яблук є основою їх профілактичних властивостей відносно ожиріння, діабету 2 типу та атеросклеротичних захворювань серця і судин.

6. Знижують ризик виникнення раку. Вчені вважають, що антиоксидантний та протизапальний ефект яблук робить їх потенційно ефективними у зниженні ризику виникнення злоякісних пухлин.

7. Знижують ризик виникнення астми. Яблука багаті антиоксидантами, що сприяють захисту легень від пошкодження вільними радикалами. Велике дослідження, проведене серед більш ніж 68 000 жінок, показало: ті, хто їв найбільше яблук, мали найнижчий ризик захворіти на астму. Такий результат пов’язують з флавоноїдом кверцетином, що міститься в шкірці яблука, допомагає регулювати імунну систему та зменшити запалення.

8.Зміцнюють кістки. «Вживання фруктів робить наші кістки щільнішими, що є маркером їх здоров'я. Дослідники вважають, що збільшенню щільності та міцності кісток сприяють антиоксидантні та протизапальні сполуки фруктів, зокрема яблук. В одному дослідженні групи жінок їли різні страви, які включали свіжі яблука, очищені яблука, яблучне пюре або не містили яблук. У тих, хто їв яблука, організм втрачав менше кальцію, ніж у тих, хто не вживав їх взагалі», – каже лікар.

9. Захищають слизову оболонку шлунка. Клас лікарських засобів, відомий як нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), часто викликає пошкодження слизової оболонки шлунку. Дослідження in vitro і на щурах показало, що сушений заморожений екстракт яблука допомагає захистити клітини шлунку від ушкоджень, пов’язаних зі вживанням НПЗП.

10. Сприяють здоров’ю мозку. Яблучний сік може запобігти віковому зниженню розумової активності та кількості нейромедіатору ацетилхоліну, що відповідає за навчання, мислення та пам'ять. Низький рівень ацетилхоліну пов'язаний з хворобою Альцгеймера.

Аби отримати максимальну користь від споживання яблук, лікар радить їсти їх зі шкіркою.