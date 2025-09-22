Зараз селера найбільш соковита, тож її варто включати у раціон

Серед овочів, які зараз активно збирають, є і селера. Дієтологи кажуть, що це один із небагатьох продуктів, який поєднує у собі низьку калорійність, високу концентрацію корисних речовин та легку діуретичну дію (збільшення утворення сечі).

Дієтолог Андрій Маковецький каже, що сучасні наукові дослідження підтверджують: регулярне вживання селери може підтримувати здоров’я серця, гормональної системи та шлунково-кишкового тракту.

«Селера – це цілісний суперфуд. Вона допомагає контролювати тиск, покращує роботу травної та гормональної систем, сприяє очищенню крові та зменшенню набряків. Включаючи селеру у раціон хоча б кілька разів на тиждень, можна підтримати здоров’я серця, імунітет і природний детокс організму без дорогих добавок чи складних дієт», – каже дієтолог.

Харчова цінність селери

У 100 г цього овоча міститься:

16 ккал;

1,6-2 г клітковини;

вітаміни: K – 29 мкг, C – 3 мг;

фолієва кислота – 36 мкг;

мінерали: калій – 260 мг, кальцій – 40 мг, магній – 11 мг, натрій – 80 мг.

Кому селера особливо корисна

Людям із підвищеним тиском. Фталіди в селері розширюють судини та м’яко знижують артеріальний тиск, що робить її природним союзником у профілактиці гіпертонії.

Тим, хто контролює вагу. У 100 г всього 16 ккал, але достатньо клітковини (1,6-2 г), щоб створити відчуття ситості й знизити потребу в перекусах.

Тим, хто страждає від закрепів. Харчові волокна покращують перистальтику, допомагають зберігати здоровий мікробіом кишківника та виводити токсини.

Спортсменам і людям з хронічним стресом. Калій і магній сприяють відновленню м’язів після навантажень і знижують рівень кортизолу – гормону стресу.

Тим, хто хоче підтримати імунітет. Вітамін С та поліфеноли зміцнюють захисні сили організму й допомагають боротися з вільними радикалами.

Стебла селери можна додавати в салати, супи, смузі тощо



Кому з селерою варто бути обережними

Алергікам. В Європі селера належить до найбільш поширених харчових алергенів.

В Європі селера належить до найбільш поширених харчових алергенів. Людям із хронічними захворюваннями нирок або при прийомі сечогінних препаратів. Селера має легку сечогінну дію, що може підсилити ефект ліків.

або при прийомі сечогінних препаратів. Селера має легку сечогінну дію, що може підсилити ефект ліків. При загостренні гастриту або виразковій хворобі. Свіжий сік може подразнювати слизову шлунка та викликати дискомфорт.

Як сік селери впливає на організм?

Травний тракт. Сік знижує здуття, стимулює вироблення шлункового соку, сприяє легкому перетравленню. Природні солі й поліфеноли зменшують запалення слизових.

Гормональний баланс. Антиоксиданти допомагають знижувати окислювальний стрес, що опосередковано стабілізує роботу ендокринної системи.

Кров і судини. Фталіди та калій підтримують еластичність судин і допомагають нормалізувати тиск.

Природне очищення. Сік має легкий діуретичний ефект: виводить надлишкову рідину, зменшує набряки та сприяє детоксикації.

Скільки селери рекомендують споживати?

У цього овоча всі частини є смачні і корисні: листя, стебла, корінь, сік, насіння.

Стебла або корінь: 200–300 г на тиждень, розподіливши на 2–3 прийоми. Наприклад, додавати у салати, супи чи смузі.

Сік: 100–150 мл 2–3 рази на тиждень. Цього достатньо, щоб отримати користь без подразнення шлунка.

«Щоденне вживання селери у великій кількості не потрібне, важлива регулярність і різноманітність раціону». – каже дієтолог.

Селера в салатах зберігає клітковину, що нормалізує рівень глюкози та підтримує відчуття ситості на довше. Сік селери має концентрований вміст мікронутрієнтів, швидко засвоюється, дає м’який детокс-ефект. Сік – ідеальний варіант, коли потрібна швидка підтримка організму.