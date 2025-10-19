Восени обов'язково додавайте цей фрукт у свій раціон

Восени організм особливо потребує підтримки. Дні стають коротшими, з’являється втома, імунна система починає працювати з перевантаженням. Тож саме зараз варто додавати у меню гранат, який допоможе підтримати імунітет, настрій, травлення.

«Гранат недарма називають сонцем у зернятках. Його рубіновий сік – це джерело вітаміну С, калію, заліза та поліфенолів, які допомагають покращити роботу серцево-судинної системи і зменшують запалення», – каже дієтолог Андрій Маковецький, і розказує, чим багатий цей фрукт, і як можна його включити у раціон, щоб було і смачно, і корисно.

Чим багатий гранат?

За словами дієтолога, гранат – це концентрат енергії та антиоксидантів. У ньому міститься:

Вітамін K – 16,4 мкг (≈14% від добової норми). Він підтримує еластичність судин, знижує ризик кровотеч і сприяє засвоєнню кальцію. Особливо важливий восени, коли підвищується навантаження на судини та серце.

Вітамін B5 (пантотенова кислота) – 0,6 мг (≈12%). Бере участь у виробленні енергії, гормонів стресу та вітаміну D. Підтримує життєвий тонус, концентрацію й стабільний настрій.

Мідь – 0,16 мг (≈18%). Мідь необхідна для вироблення еритроцитів і колагену, покращує обмін заліза. Разом із залізом підтримує кровообіг і шкіру.

Калій – 236 мг (≈7%). Регулює тиск, баланс води в організмі та роботу серцевого м’яза. Один із ключових мінералів для відновлення після фізичного чи емоційного навантаження.

Основні властивості цього фрукта

Підтримує імунітет. Гранат завдяки високому вмісту антиоксидантів (пунікалагін, елагова кислота) захищає клітини від пошкодження і підсилює захисні сили організму.

Покращує якість крові. Він стимулює утворення еритроцитів, сприяє засвоєнню заліза, допомагає при анемії.

Регулює рівень холестерину. Поліфеноли, яких багато у гранаті, знижують «поганий» LDL-холестерин і підтримують еластичність судин.

Поліпшує травлення. Він містить органічні кислоти, які активують вироблення ферментів і апетит.

Стабілізує рівень цукру в крові. Хоч гранат має природні цукри, він не викликає різких коливань глюкози завдяки наявності клітковини та антиоксидантів.

Гранат, каже дієтолог, можна їсти майже усім, за винятком, звісно, тих, у кого є алергія на цей фрукт. Людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразка шлунка, ентерит, підвищена кислотність шлунка) перед вживанням слід проконсультуватися зі своїм лікарем.

Як краще включити гранат у меню?

Зернятка граната можна їсти окремо як перекус, додавати до салатів, боулів, робити з нього сік тощо. Нині дієтолог ділиться трьома рецептами, де одним із інгредієнтів є гранат.

Домашній гранатовий сік

Його найкраще пити вранці натщесерце або після тренування – чудово тонізує судини.

Інгредієнти (на 2 порції):

зерна граната – 300 г (≈ 1 великий плід);

мед – 5 г (опціонально);

вода – 30 мл (для розведення).

Спосіб приготування:

Вийміть зерна з граната, перебийте у блендері. Процідіть через сито або марлю, додайте воду. Подайте охолодженим у склянках. За бажанням підсолодіть медом.

***

Салат з гранатом, руколою і козячим сиром

Ідеальний обід або вечеря для серцево-судинного здоров’я і краси шкіри.

Інгредієнти (на 1 порцію):

зерна граната – 60 г,

рукола – 40 г;

козячий сир – 40 г;

авокадо – 50 г;

оливкова олія – 10 мл;

лимонний сік – 5 мл;

насіння гарбуза або соняшника – 10 г.

Спосіб приготування:

У мисці змішайте руколу, кубики авокадо, зерна граната. Додайте козячий сир шматочками. Збризніть оливковою олією та лимонним соком. Перед подачею посипте насінням.

***

Боул з йогуртом, кисломолочним сиром, гранолою і зернами гранату.

Це ситний сніданок або полуденок, який стабілізує рівень цукру і заряджає енергією надовго.

Інгредієнти (на 1 порцію):

грецький йогурт 2% – 100 г;

сир 5% – 80 г;

гранола – 30 г;

зерна граната – 60 г;

мед – 10 г;

м’ята – 2 г (для аромату).

Спосіб приготування:

У глибоку миску викладіть йогурт і сир, перемішайте. Додайте гранолу, зерна граната й полийте медом. Прикрасьте листочками м’яти.