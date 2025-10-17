Насіння кардамону має потужні противірусні властивості

Лікарські рослини та трави є багатим джерелом біоактивних сполук, які фармацевтичні компанії використовують для виробництва противірусних препаратів. Ці сполуки здатні впливати на різні віруси і модулювати імунну відповідь організму на вірусну інфекцію, каже професор, гастроентеролог-дієтолог Олег Швець,і наводить результати дослідження японських вчених, які підтвердили: насіння кардамону має противірусні властивості і його можна використовувати для профілактики вірусних інфекцій.

Експерт каже, що у новому дослідженні науковці з японського університету Сінсю виявили, що екстракт насіння кардамону (Elettaria cardamomum) має потужні противірусні властивості. У попередньому дослідженні автори встановили, що екстракт насіння кардамону може запобігати інфекції, спричиненої вірусом грипу.

«Цього разу науковці провели експерименти на клітинах легенів людини (клітини A549): спочатку обробили їх екстрактом насіння кардамону, а потім змоделювали в цих клітинах процес вірусної інфекції, щоб зрозуміти вплив екстракту на вироблення антивірусних молекул», – каже Олег Швець.

Відповідно до результатів дослідження, опублікованих у серпні 2025 року в журналі Foods, екстракт насіння кардамону, а також його основний біологічно активний інгредієнт (1,8-цинеол), здатні активувати внутрішньоклітинні сенсори нуклеїнових кислот, що здатні розпізнавати ДНК і РНК вірусів. Ці сенсори потім індукують вироблення цитокінів, що діють проти вірусів на різних стадіях інфекції.

Екстракт насіння кардамону або 1,8-цинеол підвищував вироблення певного типу цитокінів (інтерферони I типу), які захищають організм від вірусних інфекцій. Дослідники зазначають, каже лікар, що це відкриття має потенціал для медичного застосування. Кардамон відноситься до прянощів з лікувальними властивостями, а результати цього дослідження свідчать, що його можна використовувати як профілактичний засіб проти вірусів.