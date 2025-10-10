Антибіотики на віруси не діють

В Україні розпочався сезон ГРВІ, люди почали частіше хворіти на грип, ковід та інші респіраторні вірусні захворювання. Попри численні попередження лікарів, багато людей досі вважає, що антибіотики допомагають лікувати грип та застуду. Дехто при виникненні симптомів застуди відразу хапається за антибіотики, мовляв, так можна запобігти запаленню легень та іншим ускладненням. Спеціалісти Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) пояснюють, чому це хибна думка і які вона може мати наслідки.

Антибіотики на віруси не діють

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) спричиняють віруси, а антибіотики діють виключно на бактерії. Лікування ГРВІ антибіотиками не дасть очікуваного результату, навпаки, може спричинити шлунково-кишкові розлади, порушення роботи нирок і печінки, ослаблення імунітету.

«Прийом антибіотиків, коли до цього немає показань, може знизити їхню ефективність у майбутньому. Хвороботворні бактерії з часом адаптуються до антибіотиків — розвивається антибіотикорезистентність. Через це лікарям важче успішно лікувати інфекційні хвороби, у тому числі небезпечні (бактеріальна пневмонія, туберкульоз, сепсис)», –кажуть у Центрі.

Бездумне вживання антибіотиків може порушитися здоровий баланс бактерій у кишківнику. Це може спричинити розлади травлення й ослаблення імунітету.

Від ГРВІ, наголошують у Центрі, не завжди потрібні ліки. За легкої застуди може бути достатньо відпочивати і пити багато води. Антибіотики може призначати тільки лікар й лише у разі підтвердження або обґрунтованої підозри на бактеріальну природу інфекції.

Як вберегти від ГРВІ себе та близьких: чотири простих правила

1. Вакцинуйтеся від грипу раз на сезон. Щеплення проти грипу можна зробити, звернувшись до сімейного лікаря та придбавши вакцину в аптеці.

2. Вакцинуйтеся проти Covid -19. Щоб отримати щеплення, зверніться до свого сімейного лікаря або в найближчий заклад охорони здоров’я.

3. Дотримуйтеся правил особистої гігієни:

мийте руки з милом щонайменше 30 секунд;

використовуйте антисептики зі вмістом спирту не менше 70%;

коли кашляєте або чхаєте, прикривайте рот і ніс згином ліктя або серветкою;

не чіпайте брудними руками лиця.

4. Зміцнюйте імунітет: