Восени можна уникнути загострення хронічних недуг, якщо дбати про себе

Восени збільшуються черги у поліклініках, частішають виклики «швидкої», бо у людей загострюються хвороби: у когось нагадала про себе виразка, в інших – загострилися захворювання серця, щитоподібної залози, артрит тощо. Чому це відбувається? І, головне, чи можна цього уникнути? Нині порадами, як справитися з осіннім загостренням недуг, діляться лікарі кардіолог-ендокринолог Руслан Лисянський і гастроентерологиня Олена Ходосевич.

Які недуги найчастіше загострюються восени?

Серцево-судинні хвороби. «Вони виходять на перший план. Перепади атмосферного тиску, холод і стреси звужують судини, підвищують артеріальний тиск, провокують аритмії та навіть інфаркти», – каже Руслан Лисянський. Тож восени він радить щодня вимірювати тиск, не змінювати самовільно ліки, вчасно контролювати рівень холестерину й виходити на прогулянки, уникаючи переохолодження.

Недуги органів дихання. За словами лікаря, легені страждають не менше. Вологе повітря, віруси, різкі зміни температури сприяють бронхітам, пневмоніям, загостренню астми. «Рішення очевидне: вакцинація від грипу й пневмококу, теплий шарф на холодному повітрі, інгалятори під рукою та зволожене повітря в оселі», – каже лікар.

Щитоподібна залоза і діабет. Зі зменшенням світлового дня знижується рівень вітаміну D, і це особливо відчутно для тих, хто має проблеми зі щитоподібною залозою або діабет. Втома, апатія, нестабільний рівень глюкози стають типовими скаргами. Тому восени варто перевіряти ТТГ, глікований гемоглобін, коригувати харчування й додавати вітамін D.

Хвороби органів травлення. Гастроентерологиня Олена Ходосевич каже, що в осінній період доволі часто загострюються хронічні захворювання органів травлення:

1) кислотозалежені захворювання: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, хронічні гастродуоденіти.

2)недуги гепато-біліарної системи: хронічний холецистит і хронічний панкреатит.

«Чому загострюються кислотозалежні стани? Це до кінця ще не встановлено. Але пацієнти, які мають такі захворювання, повинні виключити з раціону гострі, кислі страви, їжу, у якій багато спецій. Можливе і превентивне лікування препаратами, які понижують кислоутворюючу функцію шлунка, але їх пацієнту має призначити лікар», – каже Олена Ходосевич.

Щодо захворювань гепато- біліарної системи, то загострення часто провокує різка зміна раціону. У холодну пору року, за словами ентерологині, людині більше хочеться їсти калорійну, жирну їжу (смажену, копчену), бо холод стимулює центр голоду. А така їжа провокує загострення хронічних недуг. Окрім того, часто люди, які працюють на вулиці, зігріваються з допомогою алкоголю, і це також провокує загострення.

Лікарка радить людям з хронічними захворюваннями стежити за тим, щоб не було різкого переходу з літнього меню на зимове. Влітку меню було більш легке, було багато овочів, фруктів, ягід.

«Органи травлення потребують адаптації до зміни харчування, тож більш калорійні страви слід включати поступово. Виключити смажену, копчену їжу (хоч я їх нікому не рекомендую). Їжа має бути печена, варена, тушена. Якщо споживати таку їжу в осінній період, то є мала ймовірність, що відбудеться загострення хронічних захворювань», – каже Олена Ходосевич.

Артрози, артрити, подагра. Холод і вологість пробуджують біль у суглобах, тож загострюються артрози, артрити, подагра. Люди часто у цей період кажуть: крутить суглоби на дощ чи на зміну погоди. «Це не лише народна прикмета, а й фізіологічна реакція. Допомагає теплий одяг, щоденна зарядка, контроль ваги, а також правильне харчування з достатньою кількістю омега-3», – каже Руслан Лисянський.

Нервова система. Осінь не минає без сліду і для нервової системи. Короткий день, нестача світла та хронічна втома стають підґрунтям для депресій, тривоги й безсоння. Частішають мігрені. Вихід – шукати світло: прогулюватися вдень, додавати вітамін D і магній, давати собі час на відпочинок. Якщо тривожність стає некерованою, не варто чекати, що само минеться, а звернутися по допомогу до спеціалістів.