Пройти обстеження можна прямо біля дому

Мешканці Львівської громади знову матимуть нагоду безкоштовно перевірити здоров’я у своєму районі. Із 7 до 10 жовтня у місті відбудеться черговий «Тиждень здоров’я». Медичні намети працюватимуть чотири дні поспіль на більш, ніж 20 локаціях Львова. Пройти обстеження зможе кожен охочий із 10:00 до 16:00.

Львів’яни зможуть виміряти артеріальний тиск, рівень цукру та холестерину в крові, отримати консультації лікарів та перевірити стан організму. Через холодну пору року цього разу не буде оглядів у дерматолога та перевірки на плоскостопість. Натомість у програмі залишаються стоматологічні послуги. Аби більше заохотити мешканців дбати про здоров’я дітей, у наметах роздаватимуть спеціальні флаєри на безкоштовний огляд у дитячого стоматолога та дитячого ортодонта. Також будуть флаєри-нагадування про жіноче здоров’я і можливість пройти цифровий скринінг зору для виявлення діабетичної ретинопатії з допомогою платформи CheckEye, повідомила пресслужба ЛМР.

«З “Тижнем здоров’я” ми стартуємо 7 жовтня. Він буде протягом 4 днів – з 7 до 10 жовтня, на більш, ніж 20 локаціях будуть медичні намети. Щоб більше заохотити мешканців дбати про своє здоров’я, будемо роздавати флаєри на безкоштовні медичні послуги з акцентом на дитяче населення: на безкоштовний огляд дитячого стоматолога та дитячого ортодонта. Сподіваємось, що кількість містян, які прийдуть і звернуться за такою медичною послугою буде не меншою, ніж влітку. Ми залучаємо всі заклади охорони здоров’я Львівської міської територіальної громади – це два наші медичні територіальні об’єднання, чотири поліклініки, дві стоматологічні поліклініки», – каже керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Марта Матюшко.

Улітку 11 тисяч мешканців скористалися можливістю пройти обстеження. Майже у половини з них виявили певні відхилення у показниках, найбільше пов’язаних із підвищеним артеріальним тиском та рівнем глюкози.

Де стоятимуть медичні намети під час акції «Тиждень здоров’я»