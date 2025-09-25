На початку жовтня на вулицях Львова проходитиме осінній «Тиждень здоров’я»
Медичні намети будуть у понад 20 локаціях міста, в яких пройти обстеження можна з 7 до 10 жовтня з 10:00 до 17:00
Мешканці Львівської громади знову матимуть нагоду безкоштовно перевірити здоров’я у своєму районі. Із 7 до 10 жовтня у місті відбудеться черговий «Тиждень здоров’я». Медичні намети працюватимуть чотири дні поспіль на більш, ніж 20 локаціях Львова. Пройти обстеження зможе кожен охочий із 10:00 до 16:00.
Львів’яни зможуть виміряти артеріальний тиск, рівень цукру та холестерину в крові, отримати консультації лікарів та перевірити стан організму. Через холодну пору року цього разу не буде оглядів у дерматолога та перевірки на плоскостопість. Натомість у програмі залишаються стоматологічні послуги. Аби більше заохотити мешканців дбати про здоров’я дітей, у наметах роздаватимуть спеціальні флаєри на безкоштовний огляд у дитячого стоматолога та дитячого ортодонта. Також будуть флаєри-нагадування про жіноче здоров’я і можливість пройти цифровий скринінг зору для виявлення діабетичної ретинопатії з допомогою платформи CheckEye, повідомила пресслужба ЛМР.
«З “Тижнем здоров’я” ми стартуємо 7 жовтня. Він буде протягом 4 днів – з 7 до 10 жовтня, на більш, ніж 20 локаціях будуть медичні намети. Щоб більше заохотити мешканців дбати про своє здоров’я, будемо роздавати флаєри на безкоштовні медичні послуги з акцентом на дитяче населення: на безкоштовний огляд дитячого стоматолога та дитячого ортодонта. Сподіваємось, що кількість містян, які прийдуть і звернуться за такою медичною послугою буде не меншою, ніж влітку. Ми залучаємо всі заклади охорони здоров’я Львівської міської територіальної громади – це два наші медичні територіальні об’єднання, чотири поліклініки, дві стоматологічні поліклініки», – каже керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Марта Матюшко.
Улітку 11 тисяч мешканців скористалися можливістю пройти обстеження. Майже у половини з них виявили певні відхилення у показниках, найбільше пов’язаних із підвищеним артеріальним тиском та рівнем глюкози.
Де стоятимуть медичні намети під час акції «Тиждень здоров’я»
|
Місце розташування медичних наметів
|
Дата розташування
|
Час роботи
|
площа Ринок, 1
|
07-08.10.2025
|
10.00-16.00
|
вул. Широка (поруч з Левандівським ринком)
|
07-08.10.2025
|
10:00-16:00
|
вул. Шевченка (поруч з ТЦ «ВАМ»)
|
07-08.10.2025
|
10:00-16:00
|
просп. В. Чорновола ( поруч з супермаркетом «Арсен»)
|
07-08.10.2025
|
10:00-16:00
|
площа Митна
|
07.10.2025
|
10:00-16:00
|
вул. В. Симоненка, площа біля ліцею ім. Василя Симоненка Львівської міської Ради
|
07.10.2025
|
10:00-16:00
|
площа на перетині вул. Мельника - вул. Ген. Чупринки
|
07.10.2025
|
10:00-16:00
|
смт. Рудне, на перетині вулиць Шептицького-Огієнка
|
07.10.2025
|
10:00-16:00
|
просп. Червоної Калини (поруч з ТЦ «Зубра-центр»)
|
07.10.2025
|
10:00-16:00
|
вул. Б. Хмельницького (поруч з автовокзалом «Північний», АС-2)
|
07.10.2025
|
10:00-16:00
|
площа перед ЛНУ ім. Івана Франка
|
08-09.10.2025
|
10:00-16:00
|
вул. В. Великого (поруч з ТЦ «Океан»)
|
08-09.10.2025
|
10:00-16:00
|
вул. Сихівська (поруч з ТЦ «Сихів»)
|
08-09.10.2025
|
10:00-16:00
|
площа на перетині вул. І. Виговського – вул. Є. Патона
|
08.10.2025
|
10:00-16:00
|
вул. Шевченка, 17-19 (навпроти супермаркету «Сільпо»)
|
09-10.10.2025
|
10:00-16:00
|
вул. І. Виговського (поруч з ринком «Південний»)
|
09.10.2025
|
10:00-16:00
|
м. Винники, вул. Галицька, 21-23
|
09.10.2025
|
10:00-16:00
|
просп. Свобди (алея між пам’ятником Тарасові Шевченку та Оперним театром
|
10.10.2025
|
10:00-16:00
|
Стрийський парк (поруч з колишнім кінотеатром «Львів»)
|
10.10.2025
|
10:00-16:00
|
вул. Стрийська (торгово-офісний центр «Фабрік»)
|
10.10.2025
|
10:00-16:00
|
вул. С. Петлюри (поруч з ринком «Новий»)
|
10.10.2025
|
10:00-16:00
|
просп. Червоної Калини (біля ТК «Шувар»)
|
10.10.2025
|
10:00-16:00
|
площа на перетині вул. І. Гетьмана Мазепи – вул. Пилипа Орлика
|
10.10.2025
|
10:00-16:00