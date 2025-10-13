Не переїдальйте: не більше 23 мигдалевих горішків на день

Додавання мигдалю до щоденного раціону – ранкових пластівців чи йогурту, салатів, випічки або як окремий перекус – може суттєво підтримати здоров’я, зокрема здоров’я кишківника, серця, шкіри, волосся, здоровий рівень цукру в крові тощо. Дієтологиня Сангіта Тіварі розповіла Health Shots, чим багатий мигдаль і як його поживні речовини впливають на організм.

Чим багатий мигдаль?

У 28 г мигдалю міститься:

160 калорій;

6 г білка;

14 г жирів (переважно мононенасичені жири);

6 г вуглеводів;

3,5 г клітковини;

вітамін E;

магній;

фосфор;

мідь;

марганець;

біотин (вітамін B7) тощо.

Як мигдаль допомагає підтримувати здоров’я організму?

1. Поліпшує здоров’я серця. Корисні жири в мигдалі, включаючи мононенасичені жири, сприяють поліпшенню здоровʼя серця, допомагають знизити рівень поганого холестерину. Високий вміст магнію також допомагає підтримувати нормальний рівень артеріального тиску, а це знижує ризик розвитку серцевих захворювань.

2. Допомагає контролювати вагу. Незважаючи на високу калорійність, мигдаль є корисним для контролю ваги. Поєднання білка, клітковини та корисних жирів у мигдалі сприяє відчуттю ситості та зменшує загальне споживання калорій. Перекус жменею мигдалю може допомогти контролювати апетит і запобігти переїданню.

3. Регулює рівень цукру в крові. Мигдаль має низький глікемічний індекс, тож він спричиняє повільніше та поступовіше підвищення рівня цукру в крові порівняно з продуктами з високим вмістом вуглеводів. Це робить його хорошим варіантом перекусу для людей з діабетом і тих, хто стурбований контролем рівня цукру в крові.

4. Підтримує здоровʼя шкіри. Вітамін Е та оксиданти, які містяться у мигдалі, сприяють підтримці здоровʼя шкіри. Вітамін Е допомагає захистити шкіру від оксидативного стресу, який призводить до передчасного старіння та інших проблем зі шкірою. Корисні жири в мигдалі також підтримують еластичність та зволоження шкіри.

5.Сприяє здоровʼю волосся. Мигдаль містить біотин, який допомагає зміцнити волосяні фолікули та сприяє здоровому росту волосся, та вітамін групи В, який необхідний для підтримки здоров’я волосся. Крім того, наявність вітаміну Е підтримує кровообіг шкіри голови. Мононенасичені жири в мигдалі також сприяють загальному здоровʼю шкіри голови та зменшують ризик сухості та ламкості волосся.

6. Підтримує сексуальне здоровʼя. Мигдаль традиційно вважається афродизіаком. Харчова цінність мигдалю може опосередковано підтримувати сексуальне здоровʼя. Він є джерелом поживних речовин, таких як цинк і селен, які необхідні для репродуктивного здоровʼя та вироблення гормонів. Крім того, корисні жири в мигдалі сприяють загальному здоровʼю серцево-судинної системи, що відіграє певну роль у підтримці гарної сексуальної функції.

Не більше 23 мигдалевих горішків

Через таку кількість переваг для здоровʼя не варто їсти мигдаль великими порціями. Дієтологиня рекомендує зʼїсти близько 28 г або приблизно 23 мигдалеві горішки. Ця порція містить близько 160 калорій і хороший баланс поживних речовин. Вживання такої кількості як перекусу або додавання до страв забезпечить користь мигдалю без надмірного споживання калорій.

У жодному разі не переїдайте, оскільки мигдаль калорійний, а переїдання може сприяти збільшенню ваги. Крім того, вживання великої кількості мигдалю може призвести до дискомфорту з травленням через вміст клітковини та жиру.