Квасити можна не лише капусту, огірки та помідори, а багато інших овочів і навіть фрукти

У жовтні українці готуються квасити білокачанну капусту. Квасять, як правило, багато, щоб вистачило на всю зиму. Разом з нею часто квасять і яблука. Утім, квасити, як кажуть дієтологи, можна і багато інших овочів і навіть фруктів. Вони не лише урізноманітнюють раціон, а й неабияк корисні для здоров’я: підтримують імунітет, допомагають травленню, поліпшують метаболізм, зменшують запалення, забезпечують вітаміном С тощо.

Про квашені лимони ZAXID.NET уже розповідав. Тепер дієтолог Андрій Маковецький розкаже, чим корисні для здоров’я квашені морква, пекінська капуста, редька, і поділиться рецептами їх приготування.

Що таке лактоферментація

«Під час квашення природні бактерії (переважно Lactobacillus) перетворюють природні цукри овочів у молочну кислоту. А вона зупиняє розвиток шкідливих мікробів, надає кислинку, зберігає овочі без оцту і хімії. Коли середовище стає достатньо кислим (рН нижче 4,0), у ньому не виживають небезпечні бактерії, тому це безпечний спосіб зберігання овочів», – каже дієтолог.

За його словами, наш кишківник – це цілий «сад» бактерій. І коли ми їмо квашені овочі, то поповнюємо запас добрих бактерій (Lactobacillus, Leuconostoc тощо), отримуємо органічні кислоти й ферменти, які покращують роботу травлення, підтримують імунну систему, бо 70% імунних клітин розташовані саме в кишківнику. Дослідження Стенфордського університету (2021, журнал Cell) показало: люди, які 10 тижнів їли більше ферментованих продуктів, мали менше запальних маркерів у крові та різноманітніший мікробіом.

Як квашені овочі допомагають організму

Зменшують запалення (завдяки коротколанцюговим жирним кислотам, які виділяють бактерії).

Покращують метаболізм. Дослідження (Nutrition Research, 2011) свідчить, що кімчі знижує «поганий» холестерин та покращує рівень цукру.

Підвищують засвоєння заліза, цинку, кальцію. Кислота робить ці мікроелементи доступнішими.

Допомагають відновленню після антибіотиків.

Підтримують хороший настрій. Через вісь «кишківник-мозок»: здоровий мікробіом – стабільніший емоційний фон.

Сприяють кращому засвоєнню їжі. Кислинка з квашеного допомагає шлунку працювати спокійніше.

Забезпечують ситість. Завдяки клітковині та кислуватому смаку вас менше тягне на зайві перекуси.

Забезпечують вітаміном С узимку. Квашена капуста – перевірений спосіб боротьби з авітамінозом.

Скільки солі використовувати при квашенні овочів?

Оптимальна кількість солі для більшості овочів – 2-5%. (2% = 20 г на 1 кг овочів, 5% = 50 г на 1 л ропи). При меншій кількості може розвиватися м’якість і сторонні запахи. При більшій – процес сповільнюється, але хруст зберігається довше.

Прості рецепти квашених овочів

Дієтолог радить щодня додавати в раціон 1-3 ложки квашених овочів до основної страви як кислу приправу. Вони поліпшують смак яєць, м’яса, риби, каш і домашніх боулів. Тим, у кого чутливий шлунок, варто почати з однієї ложки на день і повільно збільшувати порцію.

Квашена морква з лимоном та імбиром

Інгредієнти: (на літрову банку (вихід ~0,8-0,9 кг):

морква – 700 г (брусочки 8-10 см);

імбир – 10-15 г (тонко);

цедра 1 лимона;

вода – 500-600 мл;

сіль – 20-25 г (4-5% до води);

насіння коріандру – 1 ч. л. (2-3 г);

часник 1 зубчик (розчавити).

Спосіб приготування:

Розчиніть сіль у холодній воді. Щільно складіть моркву, імбир, часник, цедру й коріандр у банку. Залийте повністю ропою і притисніть (камінчик/скляний вантаж). 3-5 днів тримайте у теплі, раз на день випускайте газ, а тоді перенесіть у холод. Найсмачніша така морква на 5-10 день. Її можна додавати до яєчні, курки, у боули, в салат з апельсином.

***



Кімчі з пекінської капусти

Інгредієнти: (вихід ~1,8-2 кг)

пекінська капуста – 1,2-1,4 кг;

морква – 120 г (соломка);

зелена цибуля – 50-70 г;

кочукару (пластівці перцю) – 2-4 ст. л. (регулюйте гостроту за смаком);

імбир – 25 г;

часник – 20 г;

ріпчаста цибуля – 80 г;

рибний соус 2-3 ст. л. (або соєвий + трохи подрібнених листів норі для веганської версії);

сіль – 2% від ваги капусти (прибл. 24-28 г);

цукор або груша – 1-2 ч. л. (щоб смак був збалансований).

Спосіб приготування:

Капусту поріжте великими шматками, посипте 2% солі, помніть 5-7 хв, залиште на 30-60 хвилин, щоб пустила сік. Збийте пасту: кочукару, імбир, часник, цибуля, соус, щіпка цукру чи трішки груші. Додайте моркву й зелену цибулю, змішайте з капустою (у рукавичках).

Щільно утрамбуйте в банку, щоб покривало власним соком (залиште 1-2 см зверху). 2-3 дні тримайте в теплі, випускайте газ, потім поставте у холод. Пік смаку – на 5-10 день. Добре підійде до яєць, рису, кіноа, запеченої риби, млинців.

***

Ферментований редис або редька дайкон

Інгредієнти (на літрову банку):

редис/дайкон – 600-700 г (кружальця 0,5-0,7 см або брусочки);

вода – 500 мл;

сіль – 20-25 г (4-5% у воді);

часник – 2 зубчики;

кріп – 5-7 г (можна з насінням 1 ч. л.);

чорний перець горошком – 6-8 шт. (за бажанням).

Спосіб приготування:

Складіть нарізані редис чи дайкон із кропом та часником у банку. Залийте 4-5% ропою, притисніть. Тримайте 2-4 дні у теплі, а тоді поставте у холодильник. Найкраща хрумкість – на 5-7 день. Смакує з рибою, яйцями, сендвічами, боулами з йогуртовим соусом.

***

Квашені зелені помідори

Інгредієнти: (на 3-літрову банку):

зелені помідори – 1,8-2 кг;

вода – 1,5-1,8 л;

сіль – 45-60 г (3-3,5%);

часник – 6-8 зубчиків;

кріп (парасольки/насіння) – щедро;

листя вишні/смородини/хрону – по жмені (дає хрумкість);

перець духмяний – 10 горошин.

Спосіб приготування:

Помідори і всі інші складники скласти шарами, залити ропою, притиснути. 3-5 днів тримати у теплі, а тоді винести на холод. Помідори виходять пряні, хрумкі, добре смакують до печені, яєчні, гречки.