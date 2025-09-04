Спробуйте квашені лимони: і смачно. і корисно

Ми звикли, що у нас квасять огірки, помідори, капусту, а виявляється, що можна квасити і лимони. І з погляду науки, вони неабияк корисні для здоров’я: поліпшують здоров’я нервової системи, кишківника, служать профілактикою хвороби Альцгеймера, цукрового діабету 2 типу тощо.

Відома лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська каже, що звичка їсти квашені лимони дуже поширена у східних країнах, у Єгипті, Марокко, Ізраїлі тощо. Вони смачні, корисні і позитивно впливають на організм. І ділиться рецептом приготування квашених лимонів.

Чим корисні квашені продукти?

«Квашені продукти – це пребіотики, які є хорошою поживою для корисних бактерій, що живуть в товстому кишківнику і впливають на дуже багато процесів: на здоров'я нервової системи, профілактику втрати пам'яті, профілактику хвороби Альцгеймера, запалень кишківника і багатьох видів раку, а також цукрового діабету 2 типу, ожиріння і багато інших», – каже Оксана Скиталінська.

За її словами, з віком мікрофлора кишківника старіє, а це означає, що корисних бактерій стає все менше, і на зміну їм приходять недружні та відверто ворожі бактерії, від яких нічого хорошого чекати не потрібно.

Щоб цього не сталося, дієтологиня радить квасити і їсти квашені овочі, особливо тоді, коли їсте м'ясні чи рибні страви.

«Лимони – це не просто джерело вітаміну С, а й джерело багатьох біологічно активних речовин, зокрема, гесперидину, нарінгеніну та спермідину, які є інгібіторами (сповільнювачами) багатьох білкових молекул, що утворюються при запаленні та старінні, зокрема, прозапальної молекули Nfkb», – додає дієтологиня.

Вживання лимонів також нормалізує рівень холестерину та тригліцеридів, надмір яких спричинює прогресування атеросклерозу.

Лимони, каже лікарка, можуть зробити нас навіть трохи щасливішими, бо мають антидепресивну дію, та розумнішими, бо стимулюють експресію генів нейротропного фактора росту BDNF (це білкова молекула, яка відновлює нервові клітини і сприяє утворенню нових).

Як заквасити лимони?

Оксана Скиталінська пропонує спершу заквасити один-два лимон для проби. Поріжте лимони так, як хочете, і поскладайте в банку, перекладаючи калиною. Приготуйте підсолену воду (приблизно 1 неповна чайна ложка солі на склянку води, коли солі буде забагато, лимони не вквасяться) і залийте нею лимони. Накриваєте кришкою і чекаєте мінімум тиждень-два або й місяць, якщо лимони порізані великими шматками. Коли вквасяться, покладіть у холодильник і смакуйте.