Ця ягода - справжній осінній антидепресант

У холодну пору року кожен думає про те, що включити у раціон, аби допомогти організму протистояти різним вірусам і хворобам, які особливо загострюються восени. Дієтолог Андрій Маковецький радить обов’язково додати у меню хурму, яку по праву називають справжній осіннім антидепресантом. Ця ягода насичує організм бета-каротином, калієм, магнієм і вітамінами A, C, E, підтримує шкіру, зір, підвищує імунітет, заспокоює нерви, знімає напругу, поліпшує сон тощо.

Чим багата хурма?

Бета-каротин (провітамін A) – 2670 МО (≈9-10% добової норми). Він відповідає за зір, імунітет і стан шкіри, допомагає шкірі залишатися гладкою, а слизовим – захищеними від вірусів. Мідь – 0,11 мг (≈12%). Цей мікроелемент активує ферменти, які беруть участь у синтезі колагену й еластину. Підтримує здоров’я волосся та молодість шкіри. Калій – 161 мг (≈5%). Балансує рідину в організмі, зменшує набряки, нормалізує серцевий ритм. Корисний після солоних страв, тренувань і при підвищеному тиску. Вітамін C – 7,5 мг (≈8%). Підтримує імунітет, сприяє засвоєнню заліза й зменшує стресовий вплив на клітини. У поєднанні з бета-каротином працює потужно.

Основні властивості ягоди:

Покращує настрій і знижує стрес: завдяки магнію і антиоксидантам.

Виводить надлишок рідини: має легку сечогінну дію, що допомагає при набряках.

Зміцнює імунітет: високий вміст вітаміну С та бета-каротину допомагає боротись із вірусами.

Регулює рівень цукру в крові: попри солодкий смак, хурма має низький глікемічний індекс і багата клітковиною.

Покращує травлення: м'якуш містить таніни, які нормалізують мікрофлору кишківника.

Кому з хурмою слід бути обережним?

Рідко, але у деяких людей хурма може викликати алергічну реакцію. Людям з цукровим діабетом і ожирінням її їсти слід у невеликій кількості через високий вміст цукру.

«Хурма – це сезонна ягода, яку варто їсти усім, якщо немає протипоказань. Тим, хто має хронічні захворювання і сумнівається, їсти чи ні, перед введенням хурми у раціон варто порадитися зі своїм лікарем. Йдеться передусім про людей з проблемами шлунково-кишкового тракту, нирок. Дітям хурму без шкірки можна давати з трьох років, якщо це стиглий плід», – каже дієтолог.

Що смачного і корисного можна приготувати з хурми?

Цю ягоду можна їсти окремо як перекус чи десерт, а можна додавати до салатів чи мусу, надаючи їм особливої осінньої нотки.

Хурмовий мус з какао і медом

Це ідеальний легкий десерт перед сном або як перекус після тренування.

Інгредієнти (на 1 порцію):

хурма стигла – 200 г;

какао-порошок – 10 г (1 ст. л.);

мед – 10 г (1 ч. л.);

лимонний сік – 5 мл (для балансу смаку);

волоські горіхи – 10 г (для подачі).

Спосіб приготування:

Хурму почистьте від шкірки та насіння, наріжте шматочками. Покладіть у чашу блендера і перебийте разом із какао, медом і лимонним соком до кремової консистенції. Викладіть у склянку або десертну чашку і посипте подрібненими горіхами. За бажанням охолодіть 15-20 хв у холодильнику.

***

Пюре з хурми та гарбуза з йогуртом і какао

Чудово підійде як солодкий сніданок або десерт із високим вмістом бета-каротину й антиоксидантів.

Інгредієнти (на 2 порції):

хурма – 200 г;

гарбуз – 200 г;

грецький йогурт 2% – 150 г;

какао – 10 г;

мед — 15 г,

консервовані вишні – 50 г;

кориця – 1 г (за бажанням).

Спосіб приготування:

Гарбуз наріжте шматочками і запечіть при 180°C ~25 хв до м’якості. Додайте до нього хурму та подрібніть у блендері до стану пюре. Змішайте з йогуртом, какао, медом і корицею. Викладіть у склянку або миску, зверху додайте вишні та какао-пудру.

***

Салат з хурми, прошуто та руколи

Це легкий, але насичений білком і клітковиною салат, який ідеально поєднує солоне та солодке.

Інгредієнти (на 1 порцію):

хурма – 120 г;

рукола – 40 г;

прошуто (або запечена індичка) – 40 г;

волоські горіхи – 10 г;

оливкова олія – 10 мл;

бальзамічний соус – 5 мл;

лимонний сік – 5 мл;

сіль і перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Хурму почистьте і наріжте тонкими скибками. Руколу промийте й обсушіть. На тарілці викладіть шар руколи, потім шматочки хурми, прошуто, посипте горіхами. Збризніть оливковою олією, лимонним соком і бальзамічним соусом.