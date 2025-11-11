Гарбузове насіння легко включити у раціон і отримати максимум задоволення і користі

Осінь – це сезон гарбузів, тож гарбузового насіння є вдосталь. Ті, у кого нема гарбузів вдома, без проблем можуть купити його у магазинах чи супермаркетах. Дієтологи радять додавати його у щоденний раціон, бо воно багате на корисні жири, рослинний білок, клітковину, магній та цинк, які відіграють ключову роль у підтримці загального здоровʼя. Це насіння легко включити у раціон: додати до вівсянки, йогурту, смузі, в салат, млинці, випічку тощо.

Насіння гарбуза, розповіли дієтологи Eeating Well, може допомогти зміцнити здоровʼя серця, стабілізувати рівень цукру в крові, підтримувати спокійний сон і навіть сприяти гормональному здоров’ю.

Чим багате насіння гарбуза?

30 г (¼ склянки) сирого гарбузового насіння містить:

166 калорій,

6 г вуглеводів,

2 г харчових волокон,

9 г білка,

12 г жиру,

107 мг калію,

345 мг фосфору,

150 мг магнію,

6 мг цинку тощо.

Чому гарбузове насіння варто включати у раціон?

Підтримує здоровʼя серця. Гарбузове насіння є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот, які відомі тим, що підвищують рівень холестерину ЛПВЩ, який часто називають «хорошим» холестерином, оскільки він виводить холестерин з крові та переносить його до печінки, допомагаючи знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Підтримує здоровий рівень цукру в крові. Гарбузове насіння багате на білок і клітковину, що допомагає запобігти різкому підвищенню рівня цукру в крові й робить його чудовим варіантом перекусу для тих, хто страждає на діабет, і тих, хто прагне уникнути енергетичних кризів.

Сприяє кращому сну. «Насіння гарбуза є гарним джерелом магнію – мінералу, який сприяє розслабленню м’язів і пов’язаний з поліпшенням якості сну. Воно також містить триптофан, амінокислоту, яка допомагає виробляти серотонін і мелатонін, що сприяють спокійному сну. Тому чудово підходять для перекусу перед сном», – каже дієтологиня Меггі Міхальчик.

Забезпечує рослинним білком. Всього 30 грамів (близько ¼ склянки) гарбузового насіння забезпечують 9 грамів білка. Дослідження показують, що вживання більшої кількості рослинних джерел білка допомагає знизити ризик хронічних захворювань, таких як діабет, метаболічний синдром та деякі види раку, а також може сприяти контролю ваги.

Підтримує гормональне здоровʼя. «Гарбузове насіння чудово підходить для жінок, оскільки воно є гарним джерелом цинку, який допомагає підтримувати гормональне здоров’я, регулюючи рівень прогестерону», – каже дієтологиня Меггі Міхальчик. І додає, що воно також містить фітоестрогени, які можуть допомогти регулювати активність естрогену.

Чи усім можна їсти гарбузове насіння?

Зазвичай гарбузове насіння добре переноситься більшістю людей і його легко включити до збалансованого раціону. «Та якщо у вас алергія на насіння або ви маєте певні проблеми з травленням, такі як дивертикуліт, варто проконсультуватися з лікарем, перш ніж почнете його вживати», – каже лікарка-дієтологиня Лорен Манакер. І радить, при купівлі насіння у магазинах звертати увагу на додану сіль або ароматизатори, щоб уникнути зайвого натрію і небажаних інгредієнтів.

«Людям із проблемами травлення, яким слід дотримуватися дієти з низьким вмістом клітковини, слід уникати гарбузового насіння або вживати його помірно», щоб запобігти подальшим проблемам, – додає Меггі Міхальчик.