США планували, що копалинами Україна може відшкодувати раніше отриману військову допомогу

Угода про доступ США до українських корисних копалин, яку адміністрація американського президента Дональда Трампа планувала укласти з Києвом, передбачає контроль Вашингтона над мінеральними й нафтогазовими ресурсами, портами та іншою інфраструктурою України. Про це в понеділок, 17 лютого, повідомила газета The Telegraph із посиланням на проєкт договору.

Згідно з документом від 7 лютого 2025 року, США та Україна мали сформувати спільний інвестиційний фонд, щоб гарантувати, що «ворожі сторони конфлікту не отримають вигоди від відновлення України».

США вимагали 50% від поточних доходів, одержуваних Україною від видобутку ресурсів, і 50% від вартості «всіх нових ліцензій [на видобуток ресурсів], виданих третім особам». На такі доходи пропонувалось «накласти арешт» на користь США. Цей пункт означає: спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей, повідомило виданню джерело, близьке до переговорів.

Угода також передбачала, що «за всіма майбутніми ліцензіями США матимуть право переважної купівлі корисних копалин, придатних для експорту». Таким чином Вашингтон отримав би майже повний контроль над більшою частиною сировинної економіки України, зазначає видання. Фонд «матиме виключне право встановлювати метод, критерії відбору, терміни та умови» всіх майбутніх ліцензій та проєктів, ішлося в проєкті.

У разі підписання угоди, Вашингтон отримає контроль над більшою частиною ресурсної економіки України і матиме ексклюзивне право визначати методи, критерії, умови та терміни всіх майбутніх ліцензій, що надаватимуться Києвом. The Telegraph припускає, що зміст угоди викладено в тоні, який вказує на те, що над документом працювали не чиновники з різних американських відомств, а приватні юристи.

The Telegraph нагадує, що президент Володимир Зеленський сам висловив ідею надати США пряму частку у видобутку українських корисних копалин під час візиту до Вашингтона торік у вересні. У такий спосіб, як вважає видання, політик намагався сприяти продовженню поставок зброї та розраховував, що американські компанії почнуть працювати в Україні, створюючи «політичну розтяжку», яка стримуватиме російського диктатора Владіміра Путіна від повторного нападу.

«Він [Володимир Зеленський], напевно, не очікував, що зіштовхнеться з умовами, які зазвичай накладаються на держави-агресори, що зазнали поразки у війні. Вони гірші за фінансові санкції, накладені на Німеччину та Японію після їхньої поразки у 1945 році», – ідеться в матеріалі.

The Telegraph підкреслює, що у разі ухвалення угоди на 500 млрд доларів, вимоги Дональда Трампа становили б більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором.

За даними видання, українські чиновники, які були присутні на Мюнхенському форумі, стверджували, що поточний текст угоди порушує українське законодавство та потребує змін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що угода, яку 12 лютого до Києва привіз міністр фінансів США Скотт Бессент і яка передбачала доступ до видобутку українських корисних копалин, не готова захистити Україну та її інтереси.

Раніше, 9 лютого, Дональд Трамп сказав в інтерв’ю New York Post, що хоче укласти із Володимиром Зеленським угоду на 500 млн доларів про доступ до українських рідкоземельних металів та газу в обмін на гарантії безпеки у можливій мирній угоді. Утім, згодом в адміністрації Трампа заявили про угоду вже на 500 млрд доларів, зазначивши, що про гарантії безпеки не йдеться, а копалинами Україна може відшкодувати раніше надану військову допомогу США.

В ефірі телеканалу Fox News Дональд Трамп заявив, що Україна «в принципі погодилася» передати йому свою сировину на 500 млрд доларів. Він також попередив, що якщо Київ відмовиться від угоди, Україна може бути передана Росії «на тарілочці». «Вони можуть домовитися. Вони можуть не укласти угоду, але одного дня вони можуть стати, а можуть і не стати росіянами. Я хочу повернути свої гроші», – сказав Трамп.

Зауважимо, насправді п’ять пакетів допомоги, узгоджених Конгресом, становлять 175 млрд доларів, з яких 70 млрд доларів було витрачено в США на виробництво озброєнь. Частина з них – це гуманітарні гранти, але більша частина – це кредитні гроші, які потрібно повертати, нагадує Telegraph.

Доповнено. За словами віцепрем’єр-міністерки України Ольги Стефанішиної, яку цитує The Guardian, Україна «не відхилила» запропоновану США угоду щодо рідкісноземельних мінералів і вона залишається на стадії обговорення.

«Ми очікуємо, що вона [угода] буде підписана», – сказала Стефанішина.