Урожай ппшениці

Україна, один із провідних світових експортерів пшениці, у маркетинговому році 2025/26 (липень 2025 –червень 2026) не планує запроваджувати обмежень на експорт цієї культури. За прогнозами, експорт пшениці може сягнути близько 17 млн тонн, повідомляє Reuters.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький зазначив, що урожай цього сезону очікується більшим, ніж минулого року, тоді як експортні обсяги ще не досягли максимуму. За його словами, урожай пшениці прогнозується на рівні 23 млн тонн, а експорт – близько 17 млн тонн.

Для порівняння, у сезоні 2024/25 Україна зібрала 22,6 млн тонн пшениці та експортувала 15,7 млн тонн. За даними Міністерства економіки, цього сезону країна вже відвантажила 6,8 млн тонн, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник становив 8,6 млн тонн.