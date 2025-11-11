Попит на лохину у світі зростає

Україна має всі шанси подвоїти виробництво лохини, якщо зосередиться на підвищенні ефективності вирощування, повідомила асоціація Ягідництво України. За даними International Blueberry Organization (IBO), середня врожайність українських господарств залишається нижчою, ніж у сусідніх країнах ЄС, де схожі кліматичні умови. Наприклад, Румунія має вдвічі меншу площу плантацій, але виробляє обсяг майже такий, як в Україні. Результат забезпечили кращі технології, системи зрошення та засадження нових сортів. Проте у 2024 році Україна вже потрапила до трійки світових лідерів за темпами зростання експорту лохини.

Глобальний ринок лохини продовжує розвиватись навіть після кліматичних коливань. Так, у 2024 році світове виробництво перевищило 2,15 млн тонн, на 35% більше, ніж п’ять років тому. Площі висадки лохини сягнули 282 тис. га, і темпи зростання залишаються одним з найвищих серед ягідних культур.

Попит на ягоду активно зростає не лише у традиційних регіонах споживання – Північній Америці та ЄС, – а й у нових драйверах ринку – країнах Азії, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Зокрема, в Індії споживання лохини за останні два роки збільшилося утричі.

Попри це, регіон EMEA (Європа, Близький Схід, Африка) виробляє лише близько 19% світового обсягу, компенсуючи дефіцит імпортом із Перу, Чилі, Південної Африки та Польщі. Але вже у 2025 році європейські рітейлери починають скорочувати авіапоставки, орієнтуючись на продукти з меншим вуглецевим слідом і локальним походженням. Це відкриває додаткові можливості для України, адже її логістика – коротша, а «вікно постачання» у травні-червні дозволяє заповнити паузу між врожаями Іспанії та Польщі.

Асоціація підкреслює, що українська індустрія лохини може стати одним із ключових гравців на європейському ринку за умови фокусування на трьох напрямах – якості, технологіях і сталому виробництві. Передусім ідеться про оновлення сортів, механізацію збору ягід, впровадження ESG-стандартів і розвиток бренду Ukrainian Premium Blueberry, який може стати маркером якості на зовнішніх ринках.