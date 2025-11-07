Соняшникова олія в Україні подешевшала

Упродовж останніх двох тижнів ціни на соняшникову олію в українських портах знизилися на 35 доларів за тонну. За даними аналітиків«АПК-Інформ», така динаміка пов’язана насамперед із падінням котирувань на пальмову олію.

Додатковий тиск на ціни чинить збільшення світових пропозицій олійних культур – зокрема ріпакової та соняшникової, що є типовим для цього періоду сезону.

Станом на 5 листопада 2025 року ціни попиту на соняшникову олію в портах України переважно не перевищують 1230 доларів за тонну СРТ-порт. Це на 35 доларів менше, ніж 24 жовтня, коли фіксувалися максимальні показники за останні три роки.

Для порівняння, на початку листопада 2024 року максимальні ціни попиту становили 1140 доларів за тонну, а на аналогічну дату 2023-го – лише 730 доларів за тонну.